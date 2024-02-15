Путін несподівано "прокинув" Трампа і підлизався до Байдена

Російський диктатор Путін заявив, що на посаді президента США для Москви кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп.

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Путін заявив, що для РФ президентство Байдена краще, ніж президентство Трампа / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, УНІАН, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін несподівано підтримав нинішнього главу Білого дому Джо Байдена на майбутніх виборах у США, а не його можливого суперника Дональда Трампа.

Зокрема, в інтерв'ю Всеросійській державній телевізійній та радіомовній компанії Путін заявив, що на посаді президента США для Москви кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп.

У Путіна запитали: "Для нас хто кращий - Байден чи Трамп?", на що господар Кремля відповів: "Байден. Він людина більш досвідчена, він прогнозований, він політик старої формації. Але ми будемо працювати з будь-яким лідером США, якому надасть довіру американський народ".

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Крім того, Путін зробив заяву, яка суперечить наративам російських пропагандистів, які, як відомо, люблять висміювати вік Байдена і його стан здоров'я.

"Послухайте, я зустрічався з Байденом у Швейцарії, це було три роки тому. Уже й тоді говорили, що він недієздатний. Нічого подібного я не побачив. Ну так, він підглядав у свій папірець, я підглядав у свій. Нічого такого. А те, що він десь, виходячи з вертольота, ударився головою, ну... Хто у нас де-небудь не вдарявся головою - нехай перший кине в нього камінь", - заявив диктатор РФ.

Путін все ж таки не обійшовся без критики і заявив, що сьогоднішня позиція адміністрації США "надзвичайно шкідлива та помилкова".

"І я свого часу президенту Байдену про це говорив", - додав він.

Як повідомляв Главред, експрезидент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним і в разі повернення до влади він "дуже швидко" завершить війну в Україні.

Трамп також заявляв, що Україні можливо доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Видання Bloomberg з посиланням на джерела писало про те, що Трамп розглядає можливість примусу України до переговорів про припинення війни з країною-агресором Росією.

Радники Трампа нібито обговорювали питання про те, як посадити за стіл переговорів президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна на початку потенційного другого президентського терміну Трампа.

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