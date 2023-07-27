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У США зробили гучну заяву щодо нової "смертоносної" зброї для ЗСУ

Олексій Тесля
27 липня 2023, 12:42 оновлено 27 липня, 13:40
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США повинні інвестувати в оборонно-промислову базу, впевнений Мітч Макконнелл.
Мітч Макконнелл
Мітч Макконнелл закликав передати Україні нове озброєння / Колаж: Главред, Фото: Генштаб ЗСУ, Facebook / mitchmcconnell

Лідер республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив про те, що Сполучені Штати повинні прискорити поставки військової допомоги Україні.

Адміністрація президента Джо Байдена "повинна почати рухатися з відповідною швидкістю", підкреслив він.

Американський сенатор упевнений в тому, що американська сторона повинна надати Україні "смертоносні інструменти, які їм потрібні, щоб закінчити свою боротьбу".

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Він пояснив, що Сенат США повинен інвестувати в оборонно-промислову базу, яка зможе забезпечити підтримку України з боку Америки, одночасно озброюючи американські сили для стримування подальших загроз Росії і Китаю.

Разом з тим американський сенатор вважає, що нерішучість і бездіяльність адміністрації Байдена призводить до того, що деякі ключові сили і засоби занадто пізно прибувають на поле бою.

"Удари на великі відстані допомогли б Україні змусити російських окупантів відступити, як наші друзі вже продемонстрували, успішно застосувавши британські крилаті ракети Storm Shadow", — додав Макконнелл.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося про новий пакет військової допомоги від США Україні. Влада США оголосила про виділення чергового пакету військової допомоги для України. Його вартість склала 400 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ВСУ.

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