Україна отримає від США потужні ракети: оголошено новий пакет військової допомоги

США нададуть Україні нове озброєння вартістю 1,3 млрд доларів в рамках пакету військової допомоги.
Як повідомляє пресслужба Пентагону, передбачені поставки зенітних ракетних комплексів NASAMS.
У відомстві додають, що пакет надають у рамках ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).
У новий пакет допомоги для України від США увійшли:
- 4 зенітні ракетні комплекси NASAMS та боєприпаси;
- 152-мм артилерійські снаряди;
- обладнання для розмінування;
- ракети з оптичним наведенням (TOW);
- безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost і Switchblade;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- засоби протидії безпілотникам та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
- 150 бензовозів;
- 115 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання;
- 50 тактичних автомобілів для відновлення обладнання;
- обладнання для забезпечення безпеки портів і гаваней;
- тактичні системи захищеного зв'язку.
"Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб забезпечити Україну засобами для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі щодо забезпечення безпеки", - підкреслюють у відомстві.
У Пентагоні уточнюють, що USAI - це повноваження, відповідно до яких США закуповують обладнання у промисловості або партнерів для подальшої відправки в Україну.
Військова допомога Україні
Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Уряд Великобританії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.
Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ЗСУ.
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