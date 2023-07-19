Україна отримає від США потужні ракети: оголошено новий пакет військової допомоги

США передають Україні 4 зенітних ракетних комплекси NASAMS з новим пакетом допомоги.

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Військова допомога США / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

США нададуть Україні нове озброєння вартістю 1,3 млрд доларів в рамках пакету військової допомоги.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, передбачені поставки зенітних ракетних комплексів NASAMS.

У відомстві додають, що пакет надають у рамках ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

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У новий пакет допомоги для України від США увійшли:

4 зенітні ракетні комплекси NASAMS та боєприпаси;

152-мм артилерійські снаряди;

обладнання для розмінування;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost і Switchblade;

високоточні авіаційні боєприпаси;

засоби протидії безпілотникам та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;

150 бензовозів;

115 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання;

50 тактичних автомобілів для відновлення обладнання;

обладнання для забезпечення безпеки портів і гаваней;

тактичні системи захищеного зв'язку.

"Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб забезпечити Україну засобами для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі щодо забезпечення безпеки", - підкреслюють у відомстві.

У Пентагоні уточнюють, що USAI - це повноваження, відповідно до яких США закуповують обладнання у промисловості або партнерів для подальшої відправки в Україну.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Уряд Великобританії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ЗСУ.

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