Десятки дронів готові до ударів: у The Telegraph дізналися про нову базу запусків РФ

Супутникові знімки свідчать, що об’єкт розташований поблизу села Цимбулова.

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Росія готує нові майданчики для ударів по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В Орловській області побудовано нову базу для запуску реактивних БПЛА

На новій базі розміщено понад 100 дронів, готових до запуску по Україні

Країна-агресор РФ побудувала в Орловській області нову військову базу для запуску реактивних дронів типу "Герань" по Україні.

Супутникові знімки свідчать, що об’єкт розташований поблизу села Цимбулова і вже став одним із ключових елементів російської кампанії ударів, пише The Telegraph.

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На початку 2026 року на порожньому сільськогосподарському полі поблизу Цимбулова з’явилися перші фундаменти для пускових майданчиків. Через місяць там встановили ще 10 таких конструкцій, а до серпня кількість пускових установок зросла до 16.

Станом на серпень на базі понад 100 дронів, готових до запуску по Україні, зберігалися просто неба. Також там встановили майже 100 сонячних панелей, щоб база могла працювати автономно у разі відключень електроенергії.

База розташована приблизно за 175 км від українського кордону. Це зручна відстань для запуску дронів у напрямку Києва та центральних областей України.

Супутникові знімки показують, що її побудували спеціально для розміщення реактивних "Гераней" - їхні пускові рейки довші, ніж ті, що використовуються для старіших моделей.

Наприкінці серпня Україна завдала удару по Цимбулову. Супутникові знімки після атаки показали пошкодження однієї з пускових установок і прилеглої зони зберігання, а також пожежі на території бази.

Дослідник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Роберт Толласт зазначив, що концентрація сотень дронів на одному об’єкті створює для Росії вразливість. Підготовка великої кількості безпілотників до запуску вимагає заправки, озброєння та розміщення на пускових рейках, що робить процес помітним для супутникової розвідки.

За його словами, звичайні атаки дронів навряд чи здатні знищити базу такого масштабу, але крилата ракета може завдати їй значної шкоди.

За два роки Росія перетворила свою дронну кампанію з повільної та відносно легкої для збивання загрози на більш швидку зброю, яку складніше перехопити. База в Цимбулові є частиною цієї трансформації.

/ Главред

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Як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Євген Хмара повідомив про випробування чотирьох перехоплювачів для боротьби з реактивними "Шахедами". Хмара також зазначив, що випробування чотирьох перехоплювачів відбулися в польових умовах.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про суттєве збільшення застосування реактивних безпілотників з боку Росії. Він підкреслив, що за останні чотири доби було запущено понад 1500 БПЛА, близько 800.

Раніше радник президента України Павло Паліса повідомив, що Збройним Силам України потрібен час для адаптації техніки та тактики до нових реактивних загроз. Він також підкреслив, що дрони-перехоплювачі поки що не демонструють очікуваної ефективності.

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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