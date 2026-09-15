"Бог забрав ноги": Брітні Спірс заявила, що її батька спіткало покарання

Коротко:
- Джеймі Спірс втратив одну ногу
- Під опікою батька Брітні Спірс перебувала близько 13 років
Американська співачка Брітні Спірс натякнула, що її батько Джеймі поніс покарання за роки опіки над дочкою. Емоційну заяву артистка опублікувала в Instagram, проте незабаром видалила свій пост. Про це повідомляє Daily Mail.
"Ви всі мене знаєте: я пробачила і завжди поводилася по-людськи. Цікаво, чому Бог відібрав ноги у мого батька?" - написала Спірс.відео дня
За словами співачки, під час опіки батько позбавив її імені, можливості подорожувати та права на вільне життя. Як зазначає видання, Джеймі Спірс дійсно втратив одну ногу - кінцівку довелося ампутувати через бактеріальну інфекцію.
Раніше Брітні розповідала про наслідки багаторічної опіки для свого психічного стану. Співачка зізнавалася, що сумує за часами, коли відчувала повагу до оточуючих і відчувала з ними єдність.
Під опікою батька Брітні Спірс перебувала близько 13 років. Джеймі Спірс контролював не тільки фінансові питання дочки, а й її творчу діяльність та особисте життя.
Багаторічна опіка над співачкою була припинена рішенням американського суду 13 листопада 2021 року.
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Про особу: Брітні Спірс
Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, актриса, танцівниця, авторка пісень, лауреатка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє"Вікіпедія".
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