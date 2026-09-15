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"Бог забрав ноги": Брітні Спірс заявила, що її батька спіткало покарання

Віталій Кірсанов
15 вересня 2026, 19:39
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За словами співачки, під час опіки батько позбавив її імені, можливості подорожувати та права на вільне життя.
Брітні Спірс заявила, що її батька спіткало покарання
Брітні Спірс заявила, що її батька спіткало покарання / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/loveradioofficial

Коротко:

  • Джеймі Спірс втратив одну ногу
  • Під опікою батька Брітні Спірс перебувала близько 13 років

Американська співачка Брітні Спірс натякнула, що її батько Джеймі поніс покарання за роки опіки над дочкою. Емоційну заяву артистка опублікувала в Instagram, проте незабаром видалила свій пост. Про це повідомляє Daily Mail.

"Ви всі мене знаєте: я пробачила і завжди поводилася по-людськи. Цікаво, чому Бог відібрав ноги у мого батька?" - написала Спірс.

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За словами співачки, під час опіки батько позбавив її імені, можливості подорожувати та права на вільне життя. Як зазначає видання, Джеймі Спірс дійсно втратив одну ногу - кінцівку довелося ампутувати через бактеріальну інфекцію.

Раніше Брітні розповідала про наслідки багаторічної опіки для свого психічного стану. Співачка зізнавалася, що сумує за часами, коли відчувала повагу до оточуючих і відчувала з ними єдність.

Під опікою батька Брітні Спірс перебувала близько 13 років. Джеймі Спірс контролював не тільки фінансові питання дочки, а й її творчу діяльність та особисте життя.

Багаторічна опіка над співачкою була припинена рішенням американського суду 13 листопада 2021 року.

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Про особу: Брітні Спірс

Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, актриса, танцівниця, авторка пісень, лауреатка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє"Вікіпедія".

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