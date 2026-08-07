Сенат США схвалив закон про 'пекельні' санкції проти Росії: названо наступний крок

Документ дозволяє президенту США оподатковувати мита до 100% п'ять найбільших покупців російських енергоносіїв.

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Сенат США ухвалив закон про санкції проти Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Сенат США ухвалив санкційний закон 68 голосами проти 9

Законопроєкт передбачає мита до 100% для найбільших покупців нафти з Росії

Голосування в Палаті представників має відбутись наступного місяця

Сенат США у п'ятницю ухвалив законопроект про масштабні санкції проти Росії - 68 голосами проти 9, розблокувавши документ, який пролежав у Конгресі понад рік. Тепер його має розглянути Палата представників уже наступного місяця. Про це повідомляє Reuters.

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"У ході голосування "Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року" підтримали 68 голосами проти 9. Цей закон передбачає введення санкцій проти російських чиновників та затвердження жорстких мит для Китаю, Індії та інших країн з метою зменшення їхньої залежності від російської нафти та газу", - йдеться у матеріалі.

Окремий блок закону розширює обмеження проти Ірану - на цьому наполягав Дональд Трамп як на умові компромісу. У самому тексті прописано механізм, що має не допустити втрати повноважень, якими перекривають фінансування іранської енергетики та озброєнь.

Мита до 100% і опір у Палаті представників

Після набуття чинності закон дасть главі Білого дому право запроваджувати тарифи до 100% на товари з країн, які є основними споживачами російських енергоносіїв, - серед них Індія, Японія та частина держав Європейського Союзу. Скасовувати ці мита президент зможе на власний розсуд.

Саме ця норма створює головну перешкоду для документа. Частина законодавців побоюється, що нові тарифні повноваження підвищать витрати американських імпортерів і споживачів, а республіканцям додадуть політичних проблем - партія Трампа має мінімальну більшість в обох палатах Конгресу.

Автори закону відкидають ці застереження: за їхніми словами, інструмент є достатньо точковим, щоб урізати енергетичні доходи, з яких Росія оплачує війну проти України, і не вдарити по американському ринку. Дію тарифів обмежено п'ятьма найбільшими покупцями російської нафти чи газу та п'ятьма країнами, які найактивніше допомагають Москві обходити енергетичні обмеження.

Прихильники документа переконані, що це найкраща за весь час нагода провести через Конгрес законодавство на підтримку України, а переконливий двопартійний результат у Сенаті створить потрібний імпульс для нижньої палати.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Як санкції впливають на РФ

У російській зброї й надалі виявляють нові західні компоненти, однак санкції вже помітно ускладнюють виробництво озброєння. Через дефіцит окремих деталей РФ не може накопичувати значні запаси ударних безпілотників і ракет. Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в інтерв'ю Главреду. Одним із показових індикаторів ефективності обмежень, за словами посадовця, є ситуація з виробництвом ударних дронів.

"Водночас ми бачимо, що Росія використовує "Шахеди" фактично "з конвеєра". Тобто вони випустили їх на фабриці - і відразу використовують. Вони не можуть зробити запас. Це непогано. Росіяни хотіли б виробляти значно більше "Шахедів", "Герберів", "Молній" і крилатих ракет, але вони не мають стабільного доступу до потрібних компонентів у необхідних обсягах", - зазначив Власюк.

За його словами, санкційний тиск уже приносить результати, однак нинішнього рівня обмежень поки недостатньо, щоб максимально послабити можливості російського оборонного виробництва.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що припускає підписання законопроєкту про нові санкції проти РФ є імовірним у найближчі тижні. До документа мають бути включені санкції проти Ірану та "Хезболли".

Сенат США підтримав процедурне голосування за масштабний санкційний пакет проти Росії та Ірану. Відкриття дебатів стало формальним кроком до подальшого розгляду. За перше процедурне голосування віддали 86 голосів, а документ дає президенту право запроваджувати мита до 200 відсотків.

Сенат США наблизив ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема про санкції проти Росії. У тексті передбачено нові обмеження для Москви та можливість введення санкцій проти окремих банків і компаній. Після позитивного голосування документ має перейти до Палати представників.

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