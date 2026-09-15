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Том Круз продемонстрував сталевий прес у свої 64 роки

Олена Кюпелі
15 вересня 2026, 19:19
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Актор Том Круз продемонстрував сталевий прес і потрапив на обкладинку модного глянцевого журналу.
Том Круз отримав почесний
Том Круз продемонстрував чудову фігуру / колаж: Главред, фото: instagram.com/tomcruise

Коротко:

  • Як зараз виглядає Том Круз
  • Де він знявся

Том Круз у 64 роки знову довів, що час над ним не має влади - актор знявся для обкладинки журналу GQ, продемонструвавши підтягнуту форму та рельєфний прес.

На кадрі зірка позує в розстебнутій сорочці та джинсах, навмисно залишаючи торс відкритим. Круз впевнено дивиться в об'єктив, однією рукою тримаючись за ремінь, а іншою проводячи по волоссю - зйомка вийшла максимально зухвалою та харизматичною.

відео дня

Це вже шоста обкладинка актора для GQ, але перша за понад 20 років. Для фотосесії йому підібрали образи в його фірмовому стилі - поєднання повсякденної "дещо грубуватої" класики: джинси, вінтажні футболки та строгі піджаки.

Том Круз
Том Круз знявся в новій фотосесії / ua.depositphotos.com

Окрім фотосесії, Круз дав рідкісне інтерв’ю, в якому розповів про свою роботу та підхід до ролей. Актор підкреслив, що завжди прагне передавати емоції через фізику тіла, грим і деталі образу, а також не боїться складнощів у професії.

Переглянути фото Тома Круза можна тут

Зараз він активно готується до виходу нового фільму "Digger", де з’являється в несподіваному амплуа - в образі нафтового магната, якого майже не впізнати через трансформацію.

Незважаючи на десятиліття кар’єри, Круз зізнається: він не живе минулим і зосереджений на сьогоденні та майбутньому, продовжуючи шукати нові виклики та ролі.

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Про особу: Том Круз

Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий лауреат премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий лауреат премії "Сатурн" (2002, 2022) та чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв’ю з вампіром", "З широко закритими очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" та дилогія "Топ Ган".

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