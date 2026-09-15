Том Круз продемонстрував сталевий прес у свої 64 роки

Коротко:
- Як зараз виглядає Том Круз
- Де він знявся
Том Круз у 64 роки знову довів, що час над ним не має влади - актор знявся для обкладинки журналу GQ, продемонструвавши підтягнуту форму та рельєфний прес.
На кадрі зірка позує в розстебнутій сорочці та джинсах, навмисно залишаючи торс відкритим. Круз впевнено дивиться в об'єктив, однією рукою тримаючись за ремінь, а іншою проводячи по волоссю - зйомка вийшла максимально зухвалою та харизматичною.
Це вже шоста обкладинка актора для GQ, але перша за понад 20 років. Для фотосесії йому підібрали образи в його фірмовому стилі - поєднання повсякденної "дещо грубуватої" класики: джинси, вінтажні футболки та строгі піджаки.
Окрім фотосесії, Круз дав рідкісне інтерв’ю, в якому розповів про свою роботу та підхід до ролей. Актор підкреслив, що завжди прагне передавати емоції через фізику тіла, грим і деталі образу, а також не боїться складнощів у професії.
Переглянути фото Тома Круза можна тут
Зараз він активно готується до виходу нового фільму "Digger", де з’являється в несподіваному амплуа - в образі нафтового магната, якого майже не впізнати через трансформацію.
Незважаючи на десятиліття кар’єри, Круз зізнається: він не живе минулим і зосереджений на сьогоденні та майбутньому, продовжуючи шукати нові виклики та ролі.
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Про особу: Том Круз
Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий лауреат премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий лауреат премії "Сатурн" (2002, 2022) та чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв’ю з вампіром", "З широко закритими очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" та дилогія "Топ Ган".
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