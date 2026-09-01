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"Пекельні санкції" проти Росії застрягли в Конгресі США - Politico

Віталій Кірсанов
1 вересня 2026, 17:07
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Йдеться про законопроект, який передбачає можливість запровадження мит у розмірі до 100 % щодо країн, які купують російські енергоресурси.
"Пекельні санкції" проти Росії застрягли в Конгресі США / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Сенат схвалив ініціативу на початку серпня після смерті Ліндсі Грема
  • Спікер Палати представників Майк Джонсон не зміг підтвердити, чи буде ініціатива винесена на голосування

Законопроект, який розширює повноваження президента США Дональда Трампа щодо введення жорстких економічних заходів проти Росії та держав, що підтримують Москву, зіткнувся з перешкодами в Палаті представників. Незважаючи на швидке просування документа в Сенаті, у нижній палаті Конгресу його розгляд фактично загальмувався, повідомляє Politico.

Йдеться про законопроект, який передбачає можливість введення мит до 100% проти країн, що купують російські енергоресурси або допомагають Кремлю обходити санкції. Документ також передбачає обмеження щодо російських енергетичних проєктів та високопоставлених представників влади.

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Сенат схвалив ініціативу на початку серпня, незабаром після смерті одного з її найактивніших прихильників - сенатора Ліндсі Грема. Однак у Палаті представників законопроект поки що не включили до порядку денного голосування.

Однією з причин стали розбіжності між законодавцями. Демократи побоюються, що ухвалення документа надасть адміністрації Трампа надто широкі можливості для застосування імпортних тарифів. Серед республіканців також немає єдиної позиції: частина конгресменів виступає за посилення тиску на Росію, тоді як інші не хочуть розширювати втручання США у війну проти України.

Керівництво республіканської фракції зібралося в понеділок на перше засідання після літньої перерви, однак законопроект до переліку ініціатив для голосування на цьому тижні не увійшов.

Голова Комітету з регламенту Палати представників Вірджинія Фокс зізналася, що не знає, коли документ може потрапити на розгляд.

"Ми щойно вийшли із засідання голів комітетів, і ніхто не торкався цієї теми", - сказала вона.

На запитання про те, чи зможе законопроект пройти через її комітет перед винесенням до зали Палати представників, Фокс відповіла, що не володіє такою інформацією: за її словами, законодавці поки що практично не обговорюють документ.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також не зміг підтвердити, чи буде ініціатива винесена на голосування.

При цьому серед республіканців є конгресмени, які вважають ухвалення законопроекту необхідним. Конгресмен Дон Бекон заявив, що відмова від його ухвалення стане серйозною невдачею.

"Я вважаю, що ухвалення законопроєкту про санкції має величезне значення. Якщо його не ухвалити, це буде провал", - зазначив він.

Демократи, у свою чергу, вважають, що американський президент уже має у своєму розпорядженні достатній набір інструментів для посилення економічного тиску на Росію. Лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс попередив, що новий документ може надати адміністрації Трампа додаткові повноваження, якими вона, на думку демократів, здатна зловживати.

Його заступниця Кетрін Кларк також висловила занепокоєння щодо розширення президентських повноважень. За її словами, демократи готові вивчити законопроект, якщо його винесуть на розгляд, однак вважають небезпечним надання Трампу додаткових можливостей для введення тарифів.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ
Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Що передбачає законопроект

На початку серпня Сенат США схвалив так званий законопроект про "пекельні санкції", одним із головних ініціаторів якого був сенатор Ліндсі Грем. У разі остаточного ухвалення обмеження набудуть статусу закону, а не вводитимуться виключно на підставі президентських указів.

Документ дозволяє президенту США встановлювати мита до 100% для п’яти найбільших покупців російської нафти та газу, якщо частка цих енергоресурсів перевищує 15% їхнього загального імпорту. Під передбачені критерії, зокрема, підпадають Китай та Індія.

Аналогічні тарифи пропонується застосовувати до держав, які допомагають Росії обходити діючі санкції. При цьому російський експорт до США може зіткнутися з митом у розмірі 500%.

Окремий блок обмежень стосується російської енергетики. Зокрема, пропонується поширити санкції на проєкти з виробництва СПГ, енергетичні ініціативи в Арктиці, так званий "тіньовий флот", а також судна, задіяні в морському навантаженні російської нафти, газу та вугілля. Обмеження також можуть торкнутися компаній та осіб, які продають танкери для російських операцій.

Крім того, законопроект передбачає можливість введення персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна, членів російського уряду та керівників силових структур.

Під обмеження можуть потрапити й ключові російські фінансові установи - Центральний банк РФ, а також системоутворюючі державні банки, зокрема Сбербанк, ВТБ і Газпромбанк.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Законопроект про "пекельні санкції": що відомо

Законопроект було внесено до Сенату 17 грудня 2025 року.

У січні 2026 року Ліндсі Грем повідомив, що після плідної зустрічі з президентом Дональдом Трампом отримав схвалення двопартійного законопроекту про санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук неодноразово обговорювали з Гремом і Блюменталем просування їхнього законопроекту про санкції проти РФ.

Ще в лютому Блюменталь висловлював надію, що двопартійний законопроект про жорсткі санкції проти РФ перебуває "на порозі голосування".

Як писав Главред, у липні стало відомо, що Білий дім погодив "пекельні санкції" проти РФ.

Дональд Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість підтримати ініціативу, зазначивши, що робить це "на честь Ліндсі Грема", який був головним прихильником законопроекту.

На зустрічі з прем’єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді президент Трамп припустив, що підпише законопроект про санкції проти Росії.

Видання Bloomberg повідомляло, що група американських сенаторів від обох партій досягла згоди щодо законопроекту, який розширює повноваження президента США Дональда Трампа щодо введення санкцій проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також посилює обмеження стосовно Ірану.

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському Союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році німецька медіакомпанія Axel Springer SE придбала Politico за 1 мільярд доларів США.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проєкт - спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою діяльність на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання - події в Європі та політика ЄС. Воно вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

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