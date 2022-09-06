У США відмовилися визнати РФ країною-спонсором тероризму: в чому причина

США відмовилися визнати рф країною-спонсором тероризму / pixabay

США геть відмовилися вносити РФ до списку країн-спонсорів тероризму, повідомила у Twitter прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

В Адміністрації Джо Байдена зазначили, що рішення не включати РФ до списку країн-спонсорів тероризму є остаточним.

"Внесення РФ до списку країн-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки для України, затримати експорт продовольства", - йдеться в заяві.

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Також там пояснили, що таке рішення могло б спонукати критично важливих гуманітарних і комерційних суб'єктів відмовитися від сприяння експорту продовольства, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу.

"Ми вже ввели суворі наслідки, які були б накладені через визнання Росії державою-спонсором тероризму", - підсумували в Білому домі.

Визнання РФ спонсором тероризму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше зазначив, що, після всього скоєного Росією, слово "тероризм" стало фактично її другим ім'ям. Тому визнання її спонсором тероризму буде просто юридичною фіксацією реальності.

Раніше повідомлялося про те, що США можуть офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря Ентоні Блінкена зробити це. Якщо Блінкен цього не зробить, то Конгрес США буде приймати відповідне рішення самостійно.

Таким чином, Пелосі попередила Блінкена про наміри Конгресу. За даними видання, це сталося під час нещодавньої телефонної розмови.

Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Він підкреслив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

У травні цього року Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відповів на питання щодо можливості визнання Росії державою-спонсором тероризм. У коментарі Байдена журналістам у Білому домі, який наводить Reuters, він негативно оцінив таку ідею.

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