Розмова Зеленського і Байдена: про що домовилися президенти

Зеленський, Байден / reuters , president.gov.ua

25 серпня пройшла довга телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та американського колеги Джо Байдена.

Як повідомляється на сайті президента, лідери обговорили широке коло питань.

Допомога для України

Зеленський висловив подяку за допомогу - як у сфері оборони і безпеки, так і макрофінансову. Він також відзначив вчорашню заяву Байдена надання Україні безпрецедентного пакету допомоги на 6 млрд доларів. У цю суму увійшли 3 млрд доларів оборонної допомоги і 3 млрд доларів фіндопомоги через Світовий банк.

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"Це найкращий подарунок Україні до Дня незалежності", - зазначив президент.

Президент також подякував Байдену за те, що в новий пакет допомоги включили такі засоби протиповітряної оборони, як зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

"Ці сучасні системи ППО допоможуть нам захистити наші міста від ракетного терору", - підкреслив він.

Інфраструктура України

Сторони обговорили масштаби руйнування житла та інфраструктури в Україні. У зв'язку з цим Зеленський запропонував Байдену посилити двосторонню координацію для вирішення першочергових завдань з відновлення об'єктів критичної інфраструктури, які постраждали від російських атак.

Ситуація на ЗАЕС

Український президент розповів про глобальні ризики, які може спричинити за собою нинішня ситуація з окупацією Запорізької АЕС і бойових дій в її районі. Лідери погодилися з необхідністю того, що АЕС повинна повернутися під контроль України, а також допустити на неї місію МАГАТЕ.

Санкції проти Росії

Зеленський і Байден обговорили посилення санкційного тиску на Росію.

"Вільний світ повинен посилити тиск на агресора, щоб примусити його до миру", - сказав український президент.

"Референдуми" в окупації

Сторони також наголосили на важливості підтримки Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема, в контексті неприпустимості проведення будь-яких фейкових "референдумів" на українській землі.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

В рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

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