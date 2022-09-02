США виділять Україні колосальну суму грошей: Байден звернеться до Конгресу

Байден / Reuters, УНІАН

Президент США Джо Байден найближчим часом попросить Конгрес виділити Україні ще 11,7 млрд доларів для військової та бюджетної допомоги.

Як повідомляє Reuters, Байден має намір запросити екстрене фінансування в розмірі 11,7 млрд доларів.

"Кошти будуть спрямовані на надання військової, а також фінансової допомоги для підтримки України", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, запит на екстрене фінансування включатиме 2 млрд доларів для усунення наслідків вторгнення Росії в Україну, що позначилося на поставках енергоносіїв в США.

Ще 22,4 млрд доларів повинні виділити на боротьбу з COVID-19 напередодні потенційного сплеску захворюваності цієї осені.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

В рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

США виділяють новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1 млрд доларів. Як повідомляє Білий дім, американський президент Джо Байден особисто розповів про це українському президенту Володимиру Зеленському.

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