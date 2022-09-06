Байден не бачить причин визнавати Росію спонсором тероризму

Джо Байден / Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відповів на питання щодо можливості визнання Росії державою-спонсором тероризм.

У коментарі Байдена журналістам у Білому домі, який наводить Reuters, він негативно оцінив таку ідею.

При цьому на питання, чи повинна Росія бути визнана державою-спонсором тероризму, Байден коротко відповів: "Ні".

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Визнання РФ спонсором тероризму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше зазначив, що після всього скоєного Росією слово "тероризм" стало фактично її другим ім'ям. Тому визнання її спонсором тероризму буде просто юридичною фіксацією реальності.

Раніше повідомлялося, що США можуть офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря Ентоні Блінкена зробити це. Якщо Блінкен цього не зробить, Конгрес США прийматиме відповідне рішення самостійно.

Таким чином Пелосі попередила Блінкена про наміри Конгресу. За даними видання, це сталося під час нещодавньої телефонної розмови.

Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Він наголосив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

У травні цього року Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом.

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