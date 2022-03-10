15 день війни в Україні: ЗСУ стримують агресора по всіх фронтах та готуються до оборони Києва

ЗСУ стримують агресора по всіх фронтах і готуються до оборони Києва / УНІАН

Україна вже п'ятнадцятий день протистоїть російській агресії. ЗСУ успішно утримують оборону в усіх напрямках.

У Генштабі надали оперативну інформацію станом на ранок 10 березня.

Так, сили оборони України стримують наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського району.

Захищають українські міста Харків та Охтирку.

Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника у південно-східному напрямку. Йде кругова оборона міста Маріуполя.

Разом з тим, триває прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.

На Сіверщині українські захисники утримують оборону міста Чернігова.

Також вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва.

"Угруповання сил і засобів оборони Києва знаходиться в постійній готовності до відбиття наступу противника, завдає вогневого ураження наступальним угрупованням окупантів і утримує певні оборонні рубежі", - повідомили в Генштабі.

читайте також"Сили противника в 4-5 разів більше": Геращенко розповів, що зараз відбувається в МаріуполіНа південному напрямку здійснюється стримування противника в напрямках міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області).

В інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію і виконують завдання територіальної оборони.

Нагадаємо, радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що війна в Україні завершаться, коли українські захисники знищать більшу частину російської армії. В іншому випадку "ми нічого не досягнемо".

Також повідомлялося, що Росія направила до Міжнародного Суду ООН документ, в якому вона стверджує, що суд не має юрисдикції розглядати справу про порушення Конвенції про геноцид 1948 року.

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