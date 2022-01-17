Нова кібератака: хакери "поклали" сайт Prozorro і ресурси судів

Хакери знову атакували українські сайти / Reuters

В Україні триває кібератака на офіційні веб-ресурси органів державної влади.

Зокрема, у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації повідомили про кібератаку на систему державних закупівель Prozorro.

"Атака на Prozorro Infobox не вплинула на роботу системи закупівель Prozorro. Сьогодні о 08: 00 на сторінці Форуму Prozorro Infobox з'явилося повідомлення, аналогічне тим, що були використані під час кібератаки на інші державні сайти 14 Січня. Сторінка відключена, а фахівці проводять розслідування і працюють над оперативним відновленням роботи форуму", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Шевченківському райсуді Києва заявили про те, що втратили доступ до своїх електронних систем.

"Шевченківський районний суд Києва повідомляє, що 17 січня 2022 року доступ до електронної пошти суду, офіційного веб-сайту суду на порталі "Судова влада", підсистемі "Електронний суд", функціоналу автоматизованої системи документообігу суду (в частині направлення рішень до Єдиного державний реєстру судових рішень, обміну вхідною та вихідною кореспонденцією) припинено з незалежних від суду причин", - йдеться в повідомленні.

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На даний момент тривають відновлювальні роботи. Фахівці Державної судової адміністрації у співпраці з органами з протидії кіберзлочинності вживають заходів щодо обмеження шкоди для критичних систем і зберігання даних.

Потужна кібератака на держсайти

У ніч на 14 січня сталася глобальна хакерська атака на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, сайт Дія.

Служба безпеки України (СБУ) разом з Держспецзв'язком і кіберполіцією розслідує інцидент. За даними СБУ, всього було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

В СБУ заявили, що розслідують причетність спецслужб РФ до кібератаки.

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