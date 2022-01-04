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У США анонсували санкційний удар по Північному потоку-2

4 січня 2022, 08:07

Якщо президент США відмовиться вводити санкції, це може зробити Конгрес.

Північний потік 2
Стало відомо про підготовку санкцій проти Північного потоку 2 / Фото Reuters

Американський Сенат незабаром прийме законопроект про санкції щодо газопроводу Північний потік-2.

Як пише видання Politico з посиланням на власне джерело, таке переконання висловлюють представники Республіканської партії США.

"Ми переважною більшістю переможемо в цьому голосуванні", - цитує видання неназваного старшого помічника одного з сенаторів-республіканців.

Відзначається, що для прийняття законопроекту, який вніс республіканець Тед Круз, потрібні 60 голосів, і, отже, підтримка як мінімум десяти демократів. У палаті засідають 100 сенаторів: 50 від Республіканської партії і 50 від Демократичної.

Передбачається, що сенатори проголосують щодо законопроекту про санкції до 14 січня. Документ передбачає набуття чинності санкцій протягом 15 днів після остаточного затвердження закону. При цьому якщо президент відмовиться вводити санкції, то, згідно з положеннями документа, це може зробити Конгрес.

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читайте такожПівнічний потік-2-це помилка: у ФРН сумніваються у запуску нового газопроводу

Сертифікація Північного потоку-2

Раніше Федеральне мережеве агентство Німеччини призупинило процес сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2. Процедуру поставили на паузу через невідповідність структури власності проекту німецькому законодавству.

У ФРН поставили РФ умову, згідно з якою Nord Stream AG повинна зареєструвати в Німеччині нову компанію і віддати їй у володіння частину магістралі, прокладену по німецькій території.

До тих пір, поки Газпром не виконає умови німецького регулятора, сертифікація газопроводу Північний потік - 2 відновлена не буде.

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