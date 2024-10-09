В разі вступу України до НАТО: в Угорщині почали лякати Третьою світовою війною

Сіярто стверджує, що таку ж позицію мають "більшість міністрів".

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Угорщина проти вступу України до НАТО / колаж: Главред, фото: .instagram.com/peter_szijjarto/, ua.depositphotos.com

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто висловив занепокоєння через можливий вступ України до НАТО. На його думку, це може спровокувати Третю світову війну. Про це Сіярто сказав на пресконференції за підсумками засідання угорсько-сербського спільного економічного комітету, повідомляє видання Index.

Зазначається, що у відповідь на запитання журналістів, угорський міністр сказав – якщо Україну приймуть до Альянсу, це може спровокувати Третю світову війну через статтю про колективну оборону.

"Я думаю, що будь-яка розсудлива людина не захоче створювати таку небезпеку. Тому позиція Угорщини зрозуміла: немає жодної можливості для вступу України до НАТО", – сказав він. відео дня

Сіярто також стверджує, що таку ж позицію мають "більшість міністрів закордонних справ країн-членів НАТО на переговорах за зачиненими дверима".

Крім того, голова МЗС Угорщини сказав, що припинення постачань газу з України не вплине на його державу, нагадавши про "надзвичайно сміливе рішення" збудувати газопровід "Турецький потік" із Болгарією, Туреччиною та Сербією.

"Якби ми не були достатньо сміливими, сьогодні у нас були б великі проблеми. Якби ми не побудували газопровід "Турецький потік", Угорщині було б у кращому разі дуже важко, а то й неможливо гарантувати безпеку своїх постачань газу сьогодні", – додав Сіярто.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Хто такий Петер Сіярто? Петер Сіярто (угор. Szijjártó Péter; нар. 30 жовтня 1978, Комаром) — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. 28 вересня 2018 року потрапив до бази сайту "Миротворець" за замах на суверенітет і територіальну цілісність України за прямі погрози збройними вторгненнями в Україну, втручання у внутрішні справи України, розпалювання і підтримку сепаратистських настроїв в Україні. Також його звинувачують в організації провокації, спрямованої на масове порушення громадянами України законодавства України.

Вступ України до НАТО - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країни НАТО розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в Альянсі. Хоча такі заходи можуть не задовольнити термінові запити Києва, це стане важливим сигналом для України.

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, попри те, що немає нічого проти вступу країни до Європейського Союзу.

Колишній посол України в США та у Франції Олег Шамшур заявив, що наближення до НАТО ціною втрати територій, які наразі окуповані агресором Росією, - маячня і шлях у нікуди.

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