УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У шести регіонах РФ пролунали вибухи, спалахнули пожежі: що відомо

Анна Ярославська
12 березня 2024, 07:06оновлено 12 березня, 07:50
Вибухи було чути в Бєлгородській, Воронезькій, Курській, Московській, Орловській та Тульській областях. Цілями дронів були об'єкти нафтової промисловості.
Уночі в РФ прогриміли вибухи
Вночі в РФ прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

У ніч на 12 березня в шести регіонах країни-агресора Росії прогриміли вибухи. У Бєлгородській області без світла залишилися сім сіл, в Орловській та Нижегородській областях спалахнули пожежі на нафтобазах. А в Підмосков'ї був збитий безпілотник, який летів на Москву. Крім того, голосно було у Воронезькій, Курській та Тульській областях. Як пишуть росЗМІ, в основному цілями дронів були об'єкти нафтової промисловості.

Атака на завод "Лукойл" у Нижегородській області

Як повідомляє Telegram-канал 112, у місті Кстово Нижегородської області безпілотник атакував нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

За даними джерел, ударний дрон влучив в установку перегонки нафти. Унаслідок удару на території підприємства виникла пожежа.

відео дня

Компанія "Лукойл", якій належить Нижегородський НПЗ, повідомляє про те, що роботу технологічної установки на підприємстві припинено "у зв'язку з інцидентом". Про який саме інцидент йдеться, не уточнюється.

Пожежа на
Фото з місця пожежі на "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у місті Кстово / Фото: t.me/vchkogpu

Губернатор Нижегородської області РФ Гліб Нікітін підтвердив дані про удар безпілотника по нафтопереробному заводу в Кстово.

"Вранці на Кстовську промзону, на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів", - заявив Нікітін.

Він додав, що внаслідок удару сталося загоряння на одній з установок із переробки нафти.

Наразі на місці працюють оперативні служби, також для гасіння пожежі залучено пожежний поїзд, інформації про постраждалих немає.

Дивіться відео - Кадри пожежі на нафтобазі "Лукойлу" в місті Кстово в Нижегородській області:

Скриншот

Пожежа на нафтобазі в Орлі

У місті Орел також сталася серйозна пожежа на нафтобазі.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що в місті впав безпілотний літальний апарат.

"Атаці піддався об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння", - написав Кличков у Telegram.

За словами губернатора, внаслідок вибуху постраждалих немає.

Дивіться відео - Кадри пожежі на нафтобазі в Орлі:

Скриншот

Мер міста Юрій Парахін заявив, що в Орлі після падіння БПЛА на нафтобазу евакуювали 17 осіб із двох сусідніх багатоповерхівок, пише Astra.

Пожежа на нафтобазі в Орлі
Пожежа на нафтобазі в Орлі / Фото: t.me/astrapress

Атака дронів на Москву

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку дрона на Московську область. За його словами, БПЛА нібито був збитий у Раменському міському окрузі.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - заявив він.

За даними Telegram-каналу 112, у Санкт-Петербурзі в аеропорту Пулково вводили план "Килим".

Причиною запровадження плану "Килим" став безпілотник літакового типу. Його нібито знищили сили ППО.

У Санкт-Петербурзі аеропорт працював з обмеженнями.
У Санкт-Петербурзі аеропорт працював з обмеженнями. / t.me/ENews112

Атака БПЛА на Воронеж

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєва повідомив, що над Воронежем також нібито було знищено безпілотник.

"За попередніми даними, наслідків на землі немає. При цьому режим небезпеки від повітряних цілей не запроваджувався. Оперативну ситуацію в регіоні тримаю на контролі", - написав він у Telegram.

Вибухи в Курську

У ніч на 12 березня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що над регіоном сили ППО РФ нібито збили ще два українських БПЛА після попередньої атаки.

"Ще два українських БПЛА літакового типу збито над Фатєжським і Золотухинським районом", - повідомив він.

Пізніше Старовойт заявив про ураження ще трьох дронів.

"Ще три українських БПЛА літакового типу збито над Курським, Солнцевським і Понирівським районами. Спасибі нашим хлопцям із ППО", - написав він.

Вибухи в Бєлгородській області

Також про атаку БПЛА повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков. За його словами, нібито український дрон скинув в області чотири бомби. Унаслідок атаки без світла залишилися кілька населених пунктів.

"Унаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження лінії електропередачі. Без світла залишаються сім населених пунктів: с. Ясні Зорі, с. Черемошне, с. Устинка, с. Лозове, с. Ровенек, с. Петрівка, с. Солов'ївка. Аварійні та оперативні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після узгодження з Міністерством оборони РФ", - написав він у Telegram.

Також у Мережі публікують кадри стовпів диму в Бєлгороді після вибухів.

У Белгроді прогриміли вибухи
У Белгроді прогриміли вибухи / Фото: Бел.ру

Що кажуть у Міноборони РФ

У російському Міноборони відзвітували, що за ніч сили ППО знищили або перехопили 25 БПЛА.

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 березня два БПЛА впали на арсенал із боєприпасами. Він розташований на території військової частини окупантів у селищі Котлубань Волгоградської області Росії.

10 березня про атаку безпілотників заявили губернатори прикордонних російських областей - Курської та Бєлгородської. Дрон пошкодив нафтову ємність об'ємом 3 тисячі тонн. Окремо росіяни писали про наслідки ударів БПЛА по заводу в Ростовській області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії дрони вибух війна Росії та України атака дронів
Реклама

Головне за день

Росіяни бʼють КАБами, бо мають вікно можливостей у кілька місяців до появи F-16 - Кузан

Росіяни бʼють КАБами, бо мають вікно можливостей у кілька місяців до появи F-16 - Кузан

09:00 Ексклюзиви
"Це невиправдано": Шольц заявив, що не погодиться передати Taurus Україні

"Це невиправдано": Шольц заявив, що не погодиться передати Taurus Україні

08:30 Світ
"Захопили село": РДК та Свобода Росії розпочали операцію у кількох областях РФ

"Захопили село": РДК та Свобода Росії розпочали операцію у кількох областях РФ

08:22 Україна
Всі головні новини

Популярне

ЗСУ ударили по кораблю росіян: на звʼязок не виходить російський генерал 5791

ЗСУ ударили по кораблю росіян: на звʼязок не виходить російський генерал

ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції 4694

ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції

Папа Римський Франциск поставив скандальну умову для приїзду до Києва 2481

Папа Римський Франциск поставив скандальну умову для приїзду до Києва

Побудували середньовічне кільце оборони: ЗМІ назвали місто, де ЗСУ буде дуже складно 2480

Побудували середньовічне кільце оборони: ЗМІ назвали місто, де ЗСУ буде дуже складно

Останні новини

09:02

ЗСУ змогли просунутись на одному з напрямків фронту - карта ISW

09:00

Росіяни бʼють КАБами, бо мають вікно можливостей у кілька місяців до появи F-16 - КузанЕксклюзив

08:39

Гороскоп на завтра 13 березня 2024: на Овнів чекають зміни, Левів підведе шлунок

08:30

"Це невиправдано": Шольц заявив, що не погодиться передати Taurus Україні

08:22

"Захопили село": РДК та Свобода Росії розпочали операцію у кількох областях РФВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:06

У шести регіонах РФ пролунали вибухи, спалахнули пожежі: що відомоВідео

06:29

Трамп дещо не договорює щодо ПутінаПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти будиночок

05:15

Міг бути хтось "важливий": ЗМІ розкрили деталі удару ЗСУ по кораблю РФ на півдні

Реклама
04:40

США і Китай не дадуть Росії розвалитися: експерт сказав, у чому їхня зацікавленість

04:05

Як правильно садити картоплю: розкрито простий секрет неймовірного врожаюВідео

03:33

Навіть одноразовий: як заточити станок для гоління

03:15

Папа Римський Франциск поставив скандальну умову для приїзду до Києва

03:00

"Уже забув колишню": Михайло Діанов зізнався про розлучення з дружиною

02:40

Євробачення-2024: організатори оголосили про кардинальні зміни в правилах

02:30

США можуть виділити Україні майже півмільярда доларів на 2025 рік - Білий дім

02:19

Що носити навесні 2024: Андре Тан назвав наймодніші речі

01:34

Як виростити імбир із магазинного кореня: ароматний урожай гарантовано

01:00

На серйозні стосунки вони не згодні: три найбільш волелюбні знаки

11 березня, понеділок
23:54

"Буде багато Авдіївок у 2024 році": директор ЦРУ жорстко звернувся до США

Реклама
23:19

Навіщо носять червону нитку на руці: не усім відоме справжнє значення

22:43

ЗСУ ударили по кораблю росіян: на звʼязок не виходить російський генералВідео

22:24

Зеленський жорстко "проїхався" по Путіну після замаху в Одесі

22:03

"Це були підготовчі заходи": Буданов заінтригував заявою про "серйозну операцію в Криму"Відео

21:55

Китай може почати шантажувати США і збільшити допомогу РФ - Жданов

21:45

Скандал на Оскарі: з міжнародної телеверсії "вирізали" перемогу України

21:44

Зеленський дав обережну оцінку ситуації на фронті

21:33

"Не залишиться і сліду": як видалити липку наклейку із нового посуду

21:30

До чаю саме те: шикарний рецепт бабусиних хрустиків на горілці

20:49

Україні загрожує "ізраїльський варіант" війни: Жданов оцінив ризики та наслідки

19:53

Місячний календар на 12 березня: які справи краще відкласти у цей день

19:39

Макрон відклав візит в Україну: ЗМІ дізналися головний мотив лідера Франції

19:32

Скажений вітер та дощ зі снігом: в Україні оголосили штормове попередження

19:26

Китай висунув ініціативу щодо ядерної зброї: у Лаврова зробили заяву

19:24

Папа завжди був проросійським лівакомПогляд

19:20

Коли РФ може масовано вдарити ракетами: експерт назвав небезпечні дати

19:17

"Інакше ця війна не закінчиться": за яких умов Україна зможе бити по РФ

18:52

Макрон несе нісенітницю, війська НАТО не приїдуть в Україну - Жданов

18:47

Світ фантазій кличе: топ-7 найкращих фільмів у жанрі фентезіВідео

18:46

Компанії, що внесли заставу за Пашинського, заборгували Міноборони 364 млн грн - експерт актуально

Реклама
18:39

"Це зіграє на руку Путіну": Жданов сказав, коли НАТО може ввести війська в Україну

18:32

Війська РФ зібрали сили на лівобережжі Херсонщини: ЗСУ назвали "ціль" ворога

18:26

Оцет не потрібен: як очистити чайник від накипу за 5 хвилин

18:24

Як прибрати прищі на обличчі в домашніх умовах: дієві поради

18:11

Треба покласти монети на стіл: примети 12 березня, які принесуть вам гроші

17:50

У Словаччині запропонували повернути українців з обурливим поясненням

17:47

РФ виробляє майже втричі більше снарядів, ніж США та ЄС для України – CNN

17:46

Помилка, яку робить більшість: експерт назвав 5 засобів для миття, що псують підлогу

17:38

Протестувальники в Польщі зупиняють автобуси і тримають українців: відповідь України

17:35

У Путіна злякалися НАТО в Україні та побачили "небезпечну лінію"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти