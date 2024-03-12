У шести регіонах РФ пролунали вибухи, спалахнули пожежі: що відомо

Вибухи було чути в Бєлгородській, Воронезькій, Курській, Московській, Орловській та Тульській областях. Цілями дронів були об'єкти нафтової промисловості.

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Вночі в РФ прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

У ніч на 12 березня в шести регіонах країни-агресора Росії прогриміли вибухи. У Бєлгородській області без світла залишилися сім сіл, в Орловській та Нижегородській областях спалахнули пожежі на нафтобазах. А в Підмосков'ї був збитий безпілотник, який летів на Москву. Крім того, голосно було у Воронезькій, Курській та Тульській областях. Як пишуть росЗМІ, в основному цілями дронів були об'єкти нафтової промисловості.

Атака на завод "Лукойл" у Нижегородській області

Як повідомляє Telegram-канал 112, у місті Кстово Нижегородської області безпілотник атакував нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

За даними джерел, ударний дрон влучив в установку перегонки нафти. Унаслідок удару на території підприємства виникла пожежа.

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Компанія "Лукойл", якій належить Нижегородський НПЗ, повідомляє про те, що роботу технологічної установки на підприємстві припинено "у зв'язку з інцидентом". Про який саме інцидент йдеться, не уточнюється.

Фото з місця пожежі на "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у місті Кстово / Фото: t.me/vchkogpu

Губернатор Нижегородської області РФ Гліб Нікітін підтвердив дані про удар безпілотника по нафтопереробному заводу в Кстово.

"Вранці на Кстовську промзону, на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів", - заявив Нікітін.

Він додав, що внаслідок удару сталося загоряння на одній з установок із переробки нафти.

Наразі на місці працюють оперативні служби, також для гасіння пожежі залучено пожежний поїзд, інформації про постраждалих немає.

Дивіться відео - Кадри пожежі на нафтобазі "Лукойлу" в місті Кстово в Нижегородській області:

Пожежа на нафтобазі в Орлі

У місті Орел також сталася серйозна пожежа на нафтобазі.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що в місті впав безпілотний літальний апарат.

"Атаці піддався об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння", - написав Кличков у Telegram.

За словами губернатора, внаслідок вибуху постраждалих немає.

Дивіться відео - Кадри пожежі на нафтобазі в Орлі:

Мер міста Юрій Парахін заявив, що в Орлі після падіння БПЛА на нафтобазу евакуювали 17 осіб із двох сусідніх багатоповерхівок, пише Astra.

Пожежа на нафтобазі в Орлі / Фото: t.me/astrapress

Атака дронів на Москву

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку дрона на Московську область. За його словами, БПЛА нібито був збитий у Раменському міському окрузі.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - заявив він.

За даними Telegram-каналу 112, у Санкт-Петербурзі в аеропорту Пулково вводили план "Килим".

Причиною запровадження плану "Килим" став безпілотник літакового типу. Його нібито знищили сили ППО.

У Санкт-Петербурзі аеропорт працював з обмеженнями. / t.me/ENews112

Атака БПЛА на Воронеж

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєва повідомив, що над Воронежем також нібито було знищено безпілотник.

"За попередніми даними, наслідків на землі немає. При цьому режим небезпеки від повітряних цілей не запроваджувався. Оперативну ситуацію в регіоні тримаю на контролі", - написав він у Telegram.

Вибухи в Курську

У ніч на 12 березня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що над регіоном сили ППО РФ нібито збили ще два українських БПЛА після попередньої атаки.

"Ще два українських БПЛА літакового типу збито над Фатєжським і Золотухинським районом", - повідомив він.

Пізніше Старовойт заявив про ураження ще трьох дронів.

"Ще три українських БПЛА літакового типу збито над Курським, Солнцевським і Понирівським районами. Спасибі нашим хлопцям із ППО", - написав він.

Вибухи в Бєлгородській області

Також про атаку БПЛА повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков. За його словами, нібито український дрон скинув в області чотири бомби. Унаслідок атаки без світла залишилися кілька населених пунктів.

"Унаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження лінії електропередачі. Без світла залишаються сім населених пунктів: с. Ясні Зорі, с. Черемошне, с. Устинка, с. Лозове, с. Ровенек, с. Петрівка, с. Солов'ївка. Аварійні та оперативні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після узгодження з Міністерством оборони РФ", - написав він у Telegram.

Також у Мережі публікують кадри стовпів диму в Бєлгороді після вибухів.

У Белгроді прогриміли вибухи / Фото: Бел.ру

Що кажуть у Міноборони РФ

У російському Міноборони відзвітували, що за ніч сили ППО знищили або перехопили 25 БПЛА.

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 березня два БПЛА впали на арсенал із боєприпасами. Він розташований на території військової частини окупантів у селищі Котлубань Волгоградської області Росії.

10 березня про атаку безпілотників заявили губернатори прикордонних російських областей - Курської та Бєлгородської. Дрон пошкодив нафтову ємність об'ємом 3 тисячі тонн. Окремо росіяни писали про наслідки ударів БПЛА по заводу в Ростовській області.

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