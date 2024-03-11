Коли РФ може масовано вдарити ракетами: експерт назвав небезпечні дати

Жданов нагадав, що Росія найчастіше завдає ударів під ранок, адже це найважчий час для бойового чергування.

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Військовий експерт Олег Жданов назвав можливі дати нових ракетних атак РФ/ колаж: Главред, фото: Главред, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія зробила паузу в масованих атаках по Україні. Минулого разу російські окупанти завдавали удару майже місяць тому – 15 лютого. З того часу загарбники встигли накопичити ще близько 100 ракет.

Така тривала пауза між масованими обстрілами може бути пов’язана з технічним станом літаків ворога. Величезне вироблення моторесурсу потребує ремонту і обслуговування носіїв. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua.

Військовий експерт зазначив, що російські окупанти діють нелогічно, тому важко точно спрогнозувати, коли може відбутися наступний масований удар. Проте, за його словами, є кілька "небезпечних" дат.

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"Тоді, коли ми очікуємо, вони не б’ють. Коли не очікуємо, вони наносять удари. 8 березня пропустили і навіть під час звернення до федерального зібрання теж не було обстрілу. Сказати, що на 17 березня – можливо. Вірогідність така існує і вона підвищена в ці дні, 15-17 березня, коли буде голосування. Але знову ж таки – 50 на 50 буде обстріл чи ні. На жаль, вони загнали нас в таке нервове напруження, що ми змушені бути готовими кожного дня до ракетного удару. А буде він чи ні – сказати дуже важко", – зазначив Жданов.

Експерт нагадав, що країна-агресорка Росія найчастіше завдає ударів під ранок, адже це найважчий час для бойового чергування.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Удари ракетами і дронами по Україні

РФ у ніч на 10 березня атакувала Україну 39 дронами і 4 ракетами. Окупанти вдарили 39 ударними дронами типу "Шахед", які запускали з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та з російського міста Приморсько-Ахтарськ. Крім цього, вони вдарили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по двох областях.

Після цього стало відомо, що у ніч на 10 березня були "прильоти" у двох областях. Окупанти влучили у промисловий об’єкт в одній з областей, а також пошкодили лінію електропередач в іншому регіоні.

У ніч на 11 березня РФ атакувала Харків "Шахедами", є "приліт". Дрон ударив по об'єкту цивільної інфраструктури в Харкові. Було пошкоджено будинки. Також вночі відбулася нічна атака РФ на Одещину – було уражено інфраструктурний об'єкт. Рясні хвилі "Шахедів" заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житловими та промисловими кварталами ускладнювали роботу захисників неба.

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