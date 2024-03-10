У низці областей РФ "неспокійно": пишуть про вибухи на нафтобазі й газопроводі

Серед атакованих цілей - нафтобаза та авіаційний завод.

https://glavred.net/ukraine/u-nizci-oblastey-rf-nespokiyno-pishut-pro-vibuhi-na-naftobazi-y-gazoprovodi-10548797.html Посилання скопійоване

Росію сколихнуло від вибухів / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео, Телеграм "Збройні сили України"

У Бєлгородській і Курській областях поскаржилися на атаку дронів у ніч на неділю, 10 березня. Окремо росіяни пишуть про наслідки ударів БПЛА по заводу в Ростовській області.

Зокрема, про атаку безпілотників заявили "губернатори" прикордонних російських областей - Курської й Бєлгородської. За даними Телеграм-каналу SHOT, дрон пошкодив нафтову ємність обʼємом 3 тисячі тон.

Тоді як у Бєлгородській області внаслідок повітряної атаки зайнялася фура.

відео дня

В Міноборони РФ заявили про знищення двох дронів над Бєлгородською областю, про безпілотники у Курській області нічого не повідомляли.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаковано аеродром РФ у Ростовській області

Крім того, Телеграм-канал "Кремлівська табакерка" пише про наслідки атаки "десятка ворожих безпілотників" на російський авіаційний завод імені Барієва. На цьому заводі ремонтували ДРЛО А-50 ВКС РФ.

Це саме той літак, який торік було атаковано дронами на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі, пише видання.

По самому обʼєкту, пишуть росіяни, "прилетіло" чотири дрони. Водночас у мережі поширюються супутникові знімки нібито з місця атаки, на яких, як стверджується, зафіксовано наслідки нічних прильотів по заводу.

Основні характеристики А-50 / Інфографіка Главреда

Вибухи на газопроводі у Тюменській області

Як повідомляють російські пабліки, потужна пожежа сталася у ніч на 10 березня на газопроводі поряд із селищем Лихма Ханти-Мансійського автономного округу.

Заграву від пожежі та стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця події. Про причини пожежі поки не пишуть.

Вибухи в Росії

Як писав Главред, на металургійному комбінаті в Череповці в четвер, 7 березня, прогримів вибух. За даними російських пабліків, "бавовною" було зруйновано цех із виробництва FPV для російських окупантів. А сам вибух - нібито наслідки закладеної заздалегідь бомби. Розглядається версія диверсії.

Нещодавно керівник ГУР Кирило Буданов припустив, що атак безпілотників на російську інфраструктуру може стати більше.

"Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.