Безпілотники атакували важливий арсенал з боєприпасами у РФ - ЗМІ

Два безпілотники впали на територію військової частини у Волгоградській області Росії.

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Дрони атакували стратегічний завод РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Під час масованої атаки дронів у ніч на 8 березня два БПЛА впали на арсенал з боєприпасами. Він розташований на території військової частини окупантів у селищі Котлубань Волгоградській області Росії. Про це повідомив російський телеграм-канал ASTRA.

Як зазначили у повідомленні, раніше у Міноборони РФ встигли відзвітувати, що над Волгоградською областю збили 15 безпілотників. За даними ASTRA, два з них, впали на територію військової частини 57229/51 у селищі Котлубань.

"Один безпілотник після падіння вибухнув. Попередньо постраждалих немає", - зазначили у повідомленні. відео дня

Зазначається, що військова частина 57229/51 є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. Вона належить до Головного ракетного артилерійського управління Міноборони РФ.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаки на території РФ

Варто відзначити, що це не перший епізод, коли арсенал Головного ракетного артилерійського управління стає об'єктом атак безпілотників. 24 листопада 2023 року, там також зафіксовано подібний інцидент. Тоді обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня Росію атакували 47 безпілотників. Міноборони РФ повідомили, що безпілотники вдарили по авіазаводу, важливому у війні проти України.

Як раніше повідомляв Главред, 22 грудня українські безпілотники атакували військові об'єкти в РФ. Попри заяви РФ про збиття безпілотників, багато з них все ж вдарили в ціль.

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