Вибухівку прикріпили на вагони: на Уралі прогриміли вибухи на залізниці

На залізниці в Росії в Нижньому Тагілі стався вибух вантажного составу біля нафтобази.
Фото пристроїв, закріплених на цистернах залізничного составу, який зупинили в Нижньому Тагілі 8 січня, опублікувало видання TagilCity.ru.
За даними джерела видання, вибухових пристроїв було кілька. Після вибухів потяг з цистернами був зупинений на станції Сан-Донато в декількох сотнях метрів від терміналу "Газпром нафта".
При цьому на одній з цистерн залізничного состава вказано ТОВ "Газпромтранс". Вагон приписаний до ст. Аксарайська-2. Згідно з відкритими даними, ця станція відноситься до Приволзької Північної дороги Астраханського відділення.
Що відомо про вибухи на залізниці в РФ
Напередодні повідомлялося про те, що в Свердловській області Росії здетонував вибуховий пристрій на залізничних коліях неподалік нафтобази.
Раніше російські Telegram-канали повідомили, що рятувальні служби перевіряють інформацію про вибух на залізничних коліях в Нижньому Тагілі.
За попередньою версією, під цистерною спрацював вибуховий пристрій. Поруч з місцем вибуху знайшли ще один вибуховий пристрій.
Вибухи в Росії
Нагадаємо, раніше у Росії горів пороховий завод у Тамбові, перед пожежею пролунав вибух. За даними російських ЗМІ, за півтори години вогонь нібито вдалося загасити. Площа пожежі становила 300 метрів квадратних. Тамбовський пороховий завод є одним з найбільших підприємств промисловості боєприпасів і спецхімії.
Як раніше повідомлялося, на військовому аеродромі в Таганрозі прогриміли вибухи. У російських пабліках припустили, що по аеродрому в Таганрозі були нанесені удари ракетами ATACAMS.
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