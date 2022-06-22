У Росії стався вибух на складі боєприпасів: є загиблі

У Росії стався вибух на складі боєприпасів / скріншот, Reuters

У Росії стався вибух на складі боєприпасів. Внаслідок цього загинули кілька військових. Про це заявили у Західному військовому окрузі російської армії, повідомляє ТАСС.

22 червня вибух стався на складі у Володимирській області, там здетонував один боєприпас, після чого почалась пожежа.

Внаслідок вибуху загинули троє військових та ще один цивільний спеціаліст. За даними командування, вибух стався"під час розвантажувально-завантажувальних робіт на території сховища".

Згодом пожежу вдалося загасити, інші снаряди не вибухали.

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Раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому Росією Донецьку прогриміли кілька потужних вибухів. У місті почалася пожежа на складі боєприпасів. Крім того, також були чутні вибухи. Детонація відбувається на території мікрорайону Азотний.

Нагадаємо, 10 червня в окупованому Росією Донецьку прогримів вибух біля офісу ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.

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