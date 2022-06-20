В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: горить склад боєприпасів

За даними очевидців детонація відбувається на території мікрорайону Азотний.
У понеділок, 20 червня, у тимчасово захопленому Росією Донецьку прогриміли кілька потужних вибухів.
Як повідомляє Telegram-канал Типовий Донецьк, у місті почалася пожежа на складі боєприпасів. Крім того, також були чутні вибухи.
При цьому в Мережі очевидці вже опублікували фото і відео вибухів.
Звернемо увагу, що за їхніми даними, детонація відбувається на території мікрорайону Азотний.
"На Азотному продовжує детонувати БК. У деяких будинках повилітали шибки", - йдеться в одному з повідомлень.
Як повідомляв Главред, 10 червня в окупованому Росією Донецьку прогримів вибух біля офісу ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.
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Автор: Олексій Тесля