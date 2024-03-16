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Зеленський провів нараду із Сирським і назвав "найгарячіші" точки фронту

Олексій Тесля
16 березня 2024, 22:10
Президент обговорив із головкомом ЗСУ оперативну ситуацію на фронті.
Зеленський провів нараду із Сирським і назвав 'найгарячіші' точки фронту
Володимир Зеленський провів розмову з Олександром Сирським / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/osirskiy

Президент Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

За словами глави держави, він відчуває, як Збройні Сили стають міцнішими. Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Сьогодні говорили з головкомом Сирським. Оперативну ситуацію проговорили детально: наявні наші можливості, наявні загрози. Відчувається, що Збройні сили України стають міцнішими", - наголосив президент.

відео дня

Водночас глава держави також назвав напрямки, де тривають найбільш інтенсивні бої.

"Покровський, Курахівський, Донецька область, Куп'янський напрямок, південь. Дякую всім нашим бригадам, усім бойовим підрозділам, які знищують окупанта, забезпечують для нас велику стабільність на фронті", - додав Зеленський.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що трьом бригадам ЗСУ терміново перекинули резерви. Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії, каже головком ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, ефектний розгром окупантів потрапив на відео. Українські захисники відбили нову атаку російських окупантів, які використовували бронетехніку.

Раніше головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції одразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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ЗСУ Володимир Зеленський Олександр Сырский війна Росії та України
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