Атака дронів на РФ: через жорсткі пошкодження у росіян серйозні проблеми - Reuters

У РФ довелося призупинити щонайменше половину виробництва нафтопереробного заводу.

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У РФ після атаки дронів призупинено половину виробництва НОРСІ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Telegram

У російській Нижегородській області призупинено щонайменше половину виробництва нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижнегоронефтеоргсинтез" (НОРСІ). Це сталося після атаки дронів на місто Кстово, де і розташоване підприємство. Про це повідомляє Reuters.

Унаслідок атаки безпілотників на підприємстві почалася пожежа. Повідомляється, що росіяни призупинили роботу підприємства через поломку установки з обробки сирої нафти "АВТ-6". Водночас у компанії відмовилися коментувати цю новину.

Варто зазначити, що НОРСІ переробляло близько 15,8 мільйона тонн російської нафти на рік. Це становило 5,8% від загального обсягу переробленої нафти в РФ.

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Також відомо, що на цьому підприємстві переробляли близько 4,9 мільйона тонн бензину:

11% загальноросійського,

6,4% дизельного палива,

5,6% мазуту,

7,4% авіаційного палива РФ.

Що відомо про компанію "Лукойл"? "Лукойл" - одна з найбільших російських нафтових компаній. За обсягами виручки компанія посідає друге місце в РФ після Газпрому. Про це повідомляє Вікіпедія. Основні види діяльності компанії - операції з розвідки та видобутку нафти і газу, виробництво і реалізація нафтопродуктів. Лукойл є найбільшою у світі приватною нафтовою компанією за доведеними запасами сирої нафти. Компанія відіграє ключову роль в енергетичному секторі Росії, на її частку припадає понад 20 % видобутку нафти країни.

Вибухи в РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Бєлгороді вибухи ракет ППО РФ: уламки вдарили по житлових будинках, є поранені. Очевидці викладали в Мережі кадри із записом потужних вибухів, які гриміли в Бєлгороді.

Як раніше повідомлялося, Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді. Неефективна робота ППО РФ призвела до жертв і завдала руйнувань цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

Також спікер Української добровольчої армії "Юг" Сергій Братчук зазначив, що Сили оборони України можуть завдати удару по аеродрому на території Ростовської області Росії. За його словами, саме з цього аеродрому вилітають літаки, які обстрілюють українські міста.

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