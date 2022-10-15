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"Купол" проти БПЛА: у Києві створюють потужний захист від дронів РФ

15 жовтня 2022, 22:59

На створення повноцінного антідронного купола піде близько двох років.

Дрони тепер по Україні вільно не політають.
У Києві створюють захист від ворожих дронів

Захист від ворожих дронов створюють над Києвом, повідомив радник мера столиці України Юрій Зозуля.

"Весь світ прийшов на допомогу Україні і створює новітню систему, яка не використовувалася ніде раніше. Вона буде тиражуватися не тільки по містах України, але і, я так думаю, по всьому світу", — сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.

За даними радника Віталія Кличка, на створення повноцінного антидронного купола піде близько двох років. У проекті беруть участь і британські, і канадські вчені. Приєднується майже весь науково-технічний потенціал НАТО.

"Але хочу сказати, що фрагментарно цей купол вже працює в Києві. Є особливо важливі об'єкти, що охороняються такими антидронними системами", - пояснив він.

Як працює антидроновий купол

Представник міської влади уточнив, що в планах – створити систему, що дозволяє фіксувати переміщення дронів і атакувати їх заздалегідь.

"Це глибокий ешелонований захист. Тобто вона починається в сотнях кілометрів від міста. Система виявляє за різними ознаками дрони і ланцюжком передає на різні ситуаційні центри, що фіксують переміщення цього БПЛА. Відповідно, всі системи зможуть зорієнтуватися в азимут і атакувати цей дрон", — додав Зозуля.

дрон
Юрій Зозуля / Скріншот

Нагадаємо, РФ атакує українські міста дронамі-камікадзе.

Зокрема, Запоріжжя атакували 4 дронами-камікадзе і ЗРКПо обласному центру були нанесені 10 ударів ракетами типу С-300. Руйнування зазнали об'єкти інфраструктури міста.

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