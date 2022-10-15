"Купол" проти БПЛА: у Києві створюють потужний захист від дронів РФ

На створення повноцінного антідронного купола піде близько двох років.
Захист від ворожих дронов створюють над Києвом, повідомив радник мера столиці України Юрій Зозуля.
"Весь світ прийшов на допомогу Україні і створює новітню систему, яка не використовувалася ніде раніше. Вона буде тиражуватися не тільки по містах України, але і, я так думаю, по всьому світу", — сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.
За даними радника Віталія Кличка, на створення повноцінного антидронного купола піде близько двох років. У проекті беруть участь і британські, і канадські вчені. Приєднується майже весь науково-технічний потенціал НАТО.
"Але хочу сказати, що фрагментарно цей купол вже працює в Києві. Є особливо важливі об'єкти, що охороняються такими антидронними системами", - пояснив він.
Як працює антидроновий купол
Представник міської влади уточнив, що в планах – створити систему, що дозволяє фіксувати переміщення дронів і атакувати їх заздалегідь.
"Це глибокий ешелонований захист. Тобто вона починається в сотнях кілометрів від міста. Система виявляє за різними ознаками дрони і ланцюжком передає на різні ситуаційні центри, що фіксують переміщення цього БПЛА. Відповідно, всі системи зможуть зорієнтуватися в азимут і атакувати цей дрон", — додав Зозуля.
Нагадаємо, РФ атакує українські міста дронамі-камікадзе.
Зокрема, Запоріжжя атакували 4 дронами-камікадзе і ЗРКПо обласному центру були нанесені 10 ударів ракетами типу С-300. Руйнування зазнали об'єкти інфраструктури міста.
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