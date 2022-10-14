Летіли на Харків: над Бєлгородом "самоліквідувалися" ракети, палає ТЕЦ

Вибух у Бєлгороді / соцмережі

У російському Бєлгороді вибухнули ракети, які були випущені в напрямку Харкова.

У мережі повідомляють, що палає міська ТЕЦ "Луч". За попередньою інформацією, кілька ракет, запущених у бік України, здетонували завчасно. У місті спостерігаються проблеми зі світлом.

РосЗМІ вже звинувачують у НП ЗСУ.

За словами губернатора Бєлгородської області, загорілася підстанція 110 кВт.

"Максимально швидко постараємося усунути наслідки. Орієнтовний час перемикання на резервне джерело до 4 годин. Водопостачання в нормі, насоси перейшли на інші лінії живлення", - повідомив В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, раніше на електропідстанції в Шебекинському районі Бєлгородської області прогримів вибух. У місті спостерігалися перебої з електрикою, а в події Російські Telegram-канали вже встигли звинуватити ВСУ.

Раніше російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що через власні невдачі на фронті в Україні Росія вдарила ракетами і дронами майже по кожній області. Однак ЗСУ цього просто так не залишать і будуть давати жорстку відповідь. Цілями можуть стати Бєлгород і Ростов.

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