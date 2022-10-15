У РФ з почестями відправили на війну в Україну жителя Дагестану, підозрюваного в педофілії

Костянтин Хугаєв збрехав, що на війні в Україні ліквідували його синів-близнюків / Фото t.me/mash_gor

У Дагестані з почестями мобілізували на війну 65-річного Костянтина Хугаєва - батька 28 дітей, діда 24 онуків, який нібито добровільно вступив у козацький взвод. Насправді нащадків у нього в п'ять разів менше, а на фронт втік від кримінальної справи за педофілію.

Як пише Telegram-канал Mash Gor, Хугаєв збрехав, що на війні в Україні ліквідували його синів-близнюків. Тому відправитися на передову - для нього "справа честі". Потиснути руку "відважному добровольцю" приїжджав навіть глава Дагестану.

Костянтина Хугаєва з почестями відправили на війну в Україну / Фото t.me/mash_gor

"Дітей виявилося п'ятеро, всі живі та здорові. Дружині Костянтин розповів, що в молодості був боксером і, їдучи на змагання, залишав по дитині в різних містах. Сам Хугаєв перебуває під слідством за домагання до неповнолітніх. Батьки двох хлопчиків забрали заяви, у випадку з третьою дитиною не вистачило доказів провини. У справі йде дослідча перевірка - ймовірно, вона і підстьобнула бойовий дух Костянтина", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, українські військові взяли в полон першу російську жінку-військовослужбовця. Рядова Анна Бабицька родом з Воронежа, була в штурмовій групі. Жінка повідомила, що пішла воювати після того, як в РФ була оголошена мобілізація.

"Коли мобілізація почалася, сама прийшла, щоби чоловіка не забрали", - сказала росіянка.

Нагадаємо, в РФ мобілізували літнього хірурга з проблемами зі здоров'ям. У 59-річного чоловіка рак шкіри, проблеми зі слухом і зором. Але це не зупинило військове керівництво - росіянину все одно вручили повістку, забрали на навчання і навіть поставили командувати взводом.

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