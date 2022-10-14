"Через 2 тижні вона завершиться": Путін спішно згортає мобілізацію в Росії

Армія РФ, Володимир Путін / УНІАН

Президент Росії Володимир Путін спішно згортає мобілізацію, яку оголосив 21 вересня.

Як заявив Путін журналістам, часткова мобілізація в Росії повинна завершитися протягом двох тижнів.

"Вже 222 тисячі чоловіків мобілізовано з 300 тисяч. Думаю, що протягом приблизно двох тижнів всі мобілізаційні заходи будуть завершені", - заявив Путін.

При цьому Путін заявив, що на війні в Україні не вистачає одних контрактників ЗС РФ. Саме тому, було потрібно проведення мобілізації в Росії.

"Тримати лінію оборони в тисячу сто кілометрів виключно військами сформованими з контрактників майже неможливо", - сказав Путін.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков окремо заявив, що "слова Путіна про терміни мобілізації означають, що через 2 тижні вона завершиться".

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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