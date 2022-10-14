"Через 2 тижні вона завершиться": Путін спішно згортає мобілізацію в Росії

За словами російського диктатора, на війні в Україні не вистачає одних контрактників ЗС РФ.
Президент Росії Володимир Путін спішно згортає мобілізацію, яку оголосив 21 вересня.
Як заявив Путін журналістам, часткова мобілізація в Росії повинна завершитися протягом двох тижнів.
"Вже 222 тисячі чоловіків мобілізовано з 300 тисяч. Думаю, що протягом приблизно двох тижнів всі мобілізаційні заходи будуть завершені", - заявив Путін.
При цьому Путін заявив, що на війні в Україні не вистачає одних контрактників ЗС РФ. Саме тому, було потрібно проведення мобілізації в Росії.
"Тримати лінію оборони в тисячу сто кілометрів виключно військами сформованими з контрактників майже неможливо", - сказав Путін.
Спікер президента РФ Дмитро Пєсков окремо заявив, що "слова Путіна про терміни мобілізації означають, що через 2 тижні вона завершиться".
Путін оголосив мобілізацію в Росії
Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.
Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.
Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.
Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.
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