На війну гребуть божевільних з довідкою: у РФ масові облави через мобілізацію

Масова "мобілізація" на війну в РФ / Скріншот

В рамках оголошеної Володимиром Путіним масової мобілізації у РФ на війну в Україну хапають всіх підряд прямо на вулицях.

Відповідне відео вже опубліковано в Мережі. На ньому зафіксовані масові "повісточні облави" в Росії.

Зокрема, новобранців в армію РФ насильно хапають біля станцій метро і навіть на ринках. Тих, хто чинить опір, заламують поліцаї і кидають в автозаки.

Крім того, в Москві мобілізували випускника дитячого будинку Івана Усинкіна, що страждає недоумством, який не служив. Про це розповіла його дружина Олена.

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Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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