В РФ мобілізували пенсіонера з діабетом та ішемією мозку

Підполковник в запасі хоче подати до суду, але його вже відправили на полігон.
Російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Там навіть не звертають увагу на вік чоловіків та стан їхнього здоров'я. У Волгоградській області вже відправили на полігон 63-річного пенсіонера з діабетом та ішемією мозку. Чоловік уже пройшов медкомісію, де його визнали придатним до служби. Про це повідомляє Telegram Baza.
"Єрмолаєв отримав повістку о шостій ранку 22 вересня з рук голови Середньоахтубінського району. Після цього чоловіка відвезли до військової частини на острів Зелений для проходження медкомісії", – йдеться у повідомленні.
Не дивлячись на те, що під мобілізацію в РФ підпадають чоловіки до 55 років, підполковнику запасу Олександру Єрмолаєву сказали, що навіть з його хворобами йому "можна йти на фронт". Його відправили на полігон Прудбой у селищі Новий Рогачик, де на нього очікує двотижнева підготовка.
Відомо, що до виходу на пенсію Єрмолаєв був заступником частини з МТО, заступником директора заводу зі знищення хімзброї.
У переписці з дочкою чоловік заявив, що хоче подати до суду, але не знає як це зробити.
Мобілізація в Росії
Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії. Після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.
Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.
Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що у секретному сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, у документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.
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