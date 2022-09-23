В РФ мобілізували пенсіонера з діабетом та ішемією мозку

В РФ мобілізували пенсіонера з ішемією та діабетом / Колаж фото Baza, з відкритих джерел

Російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Там навіть не звертають увагу на вік чоловіків та стан їхнього здоров'я. У Волгоградській області вже відправили на полігон 63-річного пенсіонера з діабетом та ішемією мозку. Чоловік уже пройшов медкомісію, де його визнали придатним до служби. Про це повідомляє Telegram Baza.

"Єрмолаєв отримав повістку о шостій ранку 22 вересня з рук голови Середньоахтубінського району. Після цього чоловіка відвезли до військової частини на острів Зелений для проходження медкомісії", – йдеться у повідомленні.

Не дивлячись на те, що під мобілізацію в РФ підпадають чоловіки до 55 років, підполковнику запасу Олександру Єрмолаєву сказали, що навіть з його хворобами йому "можна йти на фронт". Його відправили на полігон Прудбой у селищі Новий Рогачик, де на нього очікує двотижнева підготовка.

В РФ мобілізували чоловіка з ішемією мозку / Baza

В РФ мобілізували чоловіка з ішемією мозку / Baza

В РФ мобілізували чоловіка з ішемією мозку / Baza

Відомо, що до виходу на пенсію Єрмолаєв був заступником частини з МТО, заступником директора заводу зі знищення хімзброї.

У переписці з дочкою чоловік заявив, що хоче подати до суду, але не знає як це зробити.

В РФ мобілізували чоловіка з ішемією мозку / Baza

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії. Після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що у секретному сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, у документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.

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