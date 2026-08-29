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У Донецьку підірвали авто заступника начальника Оленівської колонії

Руслана Заклінська
29 серпня 2026, 21:27
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Під авто, ймовірно, заклали вибухівку.
У Донецьку підірвали авто заступника начальника Оленівської колонії
У Донецьку підірвали першого заступника керівника Оленівської колонії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • У Донецьку підірвали авто Дмитра Неєлова
  • Він є заступником начальника Оленівської колонії
  • Неєлов причетний до катувань полонених і цивільних

У тимчасово окупованому Донецьку в ніч на 29 серпня підірвали автомобіль першого заступника начальника Оленівської виправної колонії Дмитра Неєлова. Про це повідомило видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на джерела у спецслужбах.

За попередньою інформацією, під автомобілем був закладений вибуховий пристрій, який спрацював уночі. Наразі невідомо, у якому стані перебуває Неєлов.

відео дня

Про подію також написав командир "Рейду" Євген Карась. За його словами, у автомобіль першого заступника керівника Оленівської колонії нібито заклали вибухівку. Карась пов’язав вибух із Днем пам’яті захисників України та написав: "Наші сльози - ваша кров".

У Донецьку підірвали авто заступника начальника Оленівської колонії
У Донецьку підірвали авто заступника начальника Оленівської колонії Неєлова / Фото: скріншот

Відео із місця вибуху можна подивитися за посиланням.

Дмитро Неєлов, за даними українських правоохоронців, причетний до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних, яких утримували в Оленівській колонії.

Навесні 2026 року Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили Неєлову про підозру у скоєнні воєнних злочинів.

Водночас у Генштабі 29 серпня повідомили про ураження в районі Донецька місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських окупантів. Також уражено пункт управління БпЛА у Берестках Донецької області.

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Нагадаємо, ГУР України повідомило про підрив КАМАЗа з особовим складом 47-ї ракетної бригади в Краснодарському краї. Операція була спрямована проти підрозділу, відповідального за ракетні удари по Україні.

Як раніше повідомляв Главред, у підмосковній Балашисі підірвали автомобіль начальника ГРАУ Даміра Давидова . За наявними даними, Давидов відповідав за постачання ракет і артилерійських боєприпасів.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Севастополі підірвали колишнього українського офіцера Роберта Шагеєва. Після окупації Криму у 2014 році він перейшов на службу до ВМФ РФ.

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Про персону: Євген Карась

Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія. Наразі є командиром 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд",

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