У Донецьку підірвали авто заступника начальника Оленівської колонії

Коротко:
- У Донецьку підірвали авто Дмитра Неєлова
- Він є заступником начальника Оленівської колонії
- Неєлов причетний до катувань полонених і цивільних
У тимчасово окупованому Донецьку в ніч на 29 серпня підірвали автомобіль першого заступника начальника Оленівської виправної колонії Дмитра Неєлова. Про це повідомило видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на джерела у спецслужбах.
За попередньою інформацією, під автомобілем був закладений вибуховий пристрій, який спрацював уночі. Наразі невідомо, у якому стані перебуває Неєлов.
Про подію також написав командир "Рейду" Євген Карась. За його словами, у автомобіль першого заступника керівника Оленівської колонії нібито заклали вибухівку. Карась пов’язав вибух із Днем пам’яті захисників України та написав: "Наші сльози - ваша кров".
Відео із місця вибуху можна подивитися за посиланням.
Дмитро Неєлов, за даними українських правоохоронців, причетний до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних, яких утримували в Оленівській колонії.
Навесні 2026 року Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили Неєлову про підозру у скоєнні воєнних злочинів.
Водночас у Генштабі 29 серпня повідомили про ураження в районі Донецька місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських окупантів. Також уражено пункт управління БпЛА у Берестках Донецької області.
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Про персону: Євген Карась
Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія. Наразі є командиром 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд",
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