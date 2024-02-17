У РФ "доконали" опозиціонера: як смерть Навального вплине на ситуацію в країні

Учора в Мережі поширилася інформація про смерть головного представника опозиції в Росії Олексія Навального. Про те, чи позначиться це на ситуації в країні, в інтерв'ю Главреду розповів російський соціолог Ігор Ейдман.
За його словами, президенту Росії належать зараз усі важелі насильства, а отже, йому нічого не загрожує і, незважаючи на обурення багатьох, зробити йому нічого не зможуть.
Ейдман порівняв цю ситуацію з тим, як кілька десятків тисяч людей намагалися протестувати проти вторгнення в Україну, однак після виявилися затриманими за різними статтями або втекли.
"Те ж саме буде і зараз, адже поки інструмент насильства перебуває в руках у влади, людям важко протестувати", - каже російський сціолог.
Він також додав, що навіть ті нечисленні протести, які відбудуться зараз у Росії, ні до чого не призведуть, адже тим, хто б'є людей кийками і відправляє до в'язниць, - все одно на Навального.
"Звичайно, обурення людей буде, але оскільки Путін може контролювати інструменти насильства, найімовірніше, ми цього обурення навіть не побачимо", - резюмував експерт.
Смерть Навального
Як повідомляв Главред, російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії, повідомляє УФСВП (тюремне відомство) по Ямало-Ненецькому автономному округу. Олексій відбував покарання в ХМАО, у в'язниці "Полярний вовк" селища Харп, куди його перевели з Володимирської області та регулярно потрапляв у штрафний ізолятор.
Також, керівники провідних інституцій Європейського Союзу переконані, що російський режим несе відповідальність за смерть опозиціонера Олексія Навального. Про це керівники Єврокомісії, Європарламенту та Євроради написали у своїх офіційних акаунтах у Twitter (Х).
До того ж, прессекретарка російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш офіційно підтвердила смерть політика. "Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія", - написала вона у Twitter.
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