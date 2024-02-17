Росіяни ракетами обстріляли Харківщину: знищили 2 під'їзди, під завалами - люди

Внаслідок удару по Куп'янську зруйновано 2 під'їзди багатоквартирного будинку.

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Під завалами 2 під'їздів можуть залишатись люди / Колаж Главред, фото: УНІАН

Удень 17 лютого, армія Росії обстріляла передмістя Харкова, відомо про влучання в Харківському районі області. Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції України у Харківській області Володимир Тимошко у своєму Facebook.

"Близько 15:00 три балістики в передмісті, в районі Циркунів. Попередньо, без потерпілих", — написав він.

Тимошко підкреслив, що росіяни активізували удари.

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"Не нехтуйте сигналами тривоги. Реагуйте на повідомлення", — підкреслив Тимошко.

Після цього, удари по Харківщині підтвердив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

У своєму Телеграмі він зазначив, що окупанти продовжують наносити авіаудари по прикордонних населених пунктах Харківської області, зокрема, лише за сьогодні, 17 лютого - більше 10 ударів.

"Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двохповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків. Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці. Під завалами можуть перебувати люди. Ліквідація наслідків триває", - написав Синєгубов.

Станом на 16:28 голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про те, що з-під завалів будинку у Куп'янсьтку деблокували 69-річну жінку, госпіталізована з переломом кінцівки до лікувальної установи.

"Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей", - написав Синєгубов.

Удари по території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 лютого було зафіксовано ракетні удари російських окупантів по Києву, що стало третім таким випадком у 2024 році. Сили протиповітряної оборони збили близько 20 ворожих цілей у небі над столицею та областю.

Українські військові зафіксували запуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Сергій Болвінов, начальник СУ Нацполіції в Харківській області, підкреслив, що з п'яти ракет, які Росія випустила по Харкову 7 лютого, дві були північнокорейського виробництва.

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