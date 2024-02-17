"На нас чекають дуже важкі бої": у 3 ОШБр розповіли, як виводять війська з Авдіївки

Ситуація в Авдіївці через кілька діб важких боїв почала змінюватися сьогодні вночі.

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У 3 ОШБр розповіли, як виводять війська з Авдіївки / колаж:Главред, фото: 3ОШБр, Влада і Костянтин Ліберови

У ніч з 16 на 17 лютого командир ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення вивести українські війська з Авдіївки. Також цю інформацію підтвердив заступник командира 3ОШБр Максим Жорін у своєму телеграм-каналі.

Згідно зі словами Жоріна, за час перебування в Авдіївці бригаді вдалося ліквідувати тисячі російських загарбників та їхньої техніки, що дуже важливо для подальшої боротьби з ворогом.

Також він додав, що за ситуацією на зараз в Авдіївці триває операція з перегрупування військ, однак їхнє виведення з міста буде надзвичайно непростим.

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"Вихід з Авдіївки - це було правильне і логічне рішення, але надзвичайно складне в реалізації", - написав Жорін.

До того ж, за словами заступника командира, попереду на бригаду та всі підрозділи ЗСУ очікують важкі бої та протистояння противнику на інших рубежах.

"Ситуація загалом на цьому напрямку важка, попереду нас очікують дуже важкі бої", - резюмував Максим Жорін.

Ситуація в Авдіївці

Як повідомляв Главред, у суботу, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на головній сцені Мюнхенської конференції безпеки в Німеччині. Під час свого виступу глава держави прокоментував виведення українських військ з Авдіївки Донецької області.

Також командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на фронті станом на 17 лютого. За його словами, минулої доби на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, на захід від Бердичева та ще 5 атак - біля Первомайського та Невельського.

До того ж, військовий рух українців і кримських татар "Атеш" повідомив, що російські військові, які беруть участь у штурмах Авдіївки, нарікають на відсутність організації евакуації поранених і загиблих та навіть забезпечення бронежилетами.

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