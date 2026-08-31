На заводі виробника дронів для України у Польщі спалахнула пожежа - деталі

У Польщі не виключають, що завод могли підпалити навмисне.

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Правоохоронці з'ясовують деталі інциденту / Колаж: Главред, фото (ілюстративні): УНІАН, facebook.com/wbelectronics

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У Польщі на виробництві компонентів для українських безпілотників виникла пожежа

ABW перевіряє, чи не було займання наслідком диверсії

Внаслідок пожежі постраждалих немає

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) перевіряє версію диверсії після нічної пожежі на заводі WB Electronics у Скаржисько-Каменній - підприємстві, яке виробляє компоненти безпілотників для української та польської армій.

У ніч на 31 серпня камери відеоспостереження зафіксували невстановлену особу в балаклаві, яка проникла на територію заводу через паркан. Про це повідомляє видання Onet.

відео дня

Загорання в цеху монтажу зафіксували близько 00:23. Майже одночасно оператор охоронної фірми передав поліції сигнал про спрацювання датчика системи захисту від злому. Поблизу підприємства згодом знайшли рюкзак і толстовку, які могли належати причетній до інциденту особі.

У момент загорання завод не працював, тому потерпілих немає. Офіційно польські органи наразі не називають причину інциденту, а всі версії, включно з умисним підпалом, опрацьовуються.

"Співробітники ABW працюють над тим, щоб точно встановити, чи можемо ми говорити про акт диверсії", - заявив речник координатора спецслужб Яцек Добжинський.

Що відомо про завод, який постраждав внаслідок пожежі

WB Electronics - найбільша приватна оборонна компанія Польщі. Вона випускає розвідувальні безпілотники FlyEye та FT5, а також дрони-камікадзе Warmate, якими користуються, зокрема, українські військові.

Виробничий центр у Скаржисько-Каменній запрацював 1 жовтня 2022 року: спершу там налагодили монтаж композитних структур і систем керування для безпілотників, згодом виробництво розширили.

Чому РФ посилює диверсійну активність в європейських країнах

Главред писав, що за даними The Wall Street Journal, Росія посилює диверсійну активність у Європі, прагнучи чинити додатковий тиск на союзників України та посилити серед них відчуття тривоги.

Водночас Москва намагається переключити увагу з проблем російської армії на українські удари по об’єктах у глибині РФ. Представники НАТО розглядають атаки, що стали частішими, як тривожний сигнал. На їхню думку, Кремль прагне скоротити обсяги європейської допомоги Україні та посилити розбіжності між країнами Альянсу.

Останні новини Польщі

Нагадаємо, Главред писав, що заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила, що польський уряд розглядає можливість постачання Україні необхідних ракет-перехоплювачів.

Раніше стало відомо, що у польському місті Бидгощ чоловік і жінка напали на двох українських підлітків через те, що ті спілкувалися між собою українською мовою.

Напередодні повідомлялося, що у Польщі були незадоволені тим, як президент України Володимир Зеленський спілкується з партнерами та через ЗМІ щодо передачі додаткових ракет для Patriot.

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Про джерело: Onet Onet.pl - інтернет-портал, заснований в 1996 році і є найбільшим польськомовним інтернет-порталом (2012). Найбільш цитований і найпопулярніший у категорії інформації та журналістики. Про це пише Вікіпедія.

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