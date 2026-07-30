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Путініст Басков оновив своє втомлене обличчя: що він зробив

Олена Кюпелі
30 липня 2026, 18:40
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У прихильника Путіна Баскова сильно змінилося обличчя, і це прокоментували фахівці.
Микола Басков
Микола Басков / колаж: Главред, фото: instagram.com/nikolaibaskov

Коротко:

  • Що зробив із собою Басков
  • Що кажуть фахівці

Путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, Микола Басков, звернувся до хірургів, щоб підправити своє обличчя, що старіє.

Про це написали російські пропагандисти.

відео дня

Баскова почали обговорювати в соціальних мережах. Після публікації нових знімків шанувальники почали висувати припущення щодо можливої пластичної операції, зазначивши, що артист помітно змінився і виглядає незвично. Тому пропагандисти вирішили звернутися до лікаря-косметолога та дерматолога Марини Колесникової.

За словами фахівця, зовнішність співака змінилася через значне схуднення. Після зниження ваги обличчя стало рельєфнішим, змінилися його пропорції, а контури овалу стали чіткішими.

Басков змінив свій зовнішній вигляд
Басков оновив своє обличчя / Скріншот

Вона також припустила, що для підтримки якості шкіри артист міг вдатися до сучасних косметологічних процедур. Серед можливих методик вона назвала радіочастотний ліфтинг, лазерні технології та процедури, що стимулюють вироблення колагену. При цьому лікарка підкреслила, що визначити за фотографіями, які саме процедури проводилися, неможливо.

Сам путініст раніше неодноразово заперечував, що звертався до пластичних хірургів. Артист зізнавався, що користується послугами косметолога, проте стверджує, що ніколи не робив пластичних операцій і воліє зберігати природну зовнішність. При цьому співак не виключав, що в майбутньому може розглянути подібні втручання.

Путініст Басков поскаржився на свій стан
Прихильник Путіна Басков раніше скаржився на стан здоров’я / Фото Instagram/nikolaibaskov

"Можливо, для підтримання результату могли використовуватися апаратні методики: радіочастотний ліфтинг, лазерні технології, процедури для стимуляції колагену", - зазначила лікар-косметолог Марина Колесникова.

Українські та світові санкції проти Баскова

За підтримку російської влади Микола Басков у лютому 2022 року був включений до чорного списку Латвії з забороною на в’їзд до країни на невизначений термін. З жовтня того ж року він увійшов до санкційного списку України. У лютому 2023 року артист потрапив під санкції Канади, поповнивши реєстр "російських агентів дезінформації".

У березні 2022 року Басков був офіційно оголошений у розшук СБУ, про що свідчать дані бази відомства. Він також давно фігурує у списках сайту "Миротворець".

Влада України висунула проти російського співака звинувачення в посяганні на суверенітет країни. У результаті суд ухвалив рішення про затримання Баскова заочно. Баскова також позбавили державних нагород України, указ підписав президент Володимир Зеленський у листопаді 2024 року.

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Про особу: Микола Басков

Микола Басков - російський естрадний та оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання у 2022 році через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія.

Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

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