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Уряд погодив податок на посилки: до чого тепер слід готуватись українцям

Дар'я Пшеничник
30 липня 2026, 12:39
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Приватні подарунки до 45 євро залишаться без податку, а нові правила запрацюють не раніше 2027 року.

Уряд погодив податок на посилки: до чого тепер слід готуватись українцям
Кабмін погодив податок на посилки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Які посилки втратять пільгу з ПДВ
  • Що залишиться поза оподаткуванням
  • Коли норми почнуть діяти

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Кабінет міністрів схвалив і направляє до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує звільнення від ПДВ для імпортних товарів вартістю до 150 євро, придбаних на іноземних маркетплейсах. Про це повідомив прем'єр-міністра Сергій Корецький.

Чинний порядок працює інакше: товари до 150 євро, що надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, податком на додану вартість не обкладаються. Уряд пропонує ліквідувати цю норму, аби синхронізувати українські правила з законодавством Європейського Союзу.

Один виняток у документі зберігається. Приватні подарунки вартістю до 45 євро, надіслані безоплатно, і надалі не підпадатимуть під оподаткування.

Рівні умови та понад 10 млрд грн до бюджету

Ключовим мотивом ініціативи Корецький називає вирівнювання конкурентного поля - за його словами, зміна має створити однакові умови для всіх учасників ринку та підтримати вітчизняних виробників у чесній конкуренції.

Фінансовий ефект уряд оцінює у понад 10 мільярдів гривень додаткових надходжень щороку. Ці кошти планують спрямувати на фінансування оборони, стійкості держави та розвитку економіки.

Коли очікувати змін

Навіть у разі ухвалення законопроєкту депутатами норми не почнуть діяти одразу: перехідний період триватиме до 2027 року, щоб бізнес, маркетплейси та оператори доставки встигли адаптувати процеси.

Паралельно Кабмін доручив Міністерству фінансів та іншим відповідальним органам опрацювати документ із парламентськими комітетами й фракціями, а також роз'яснити його положення громадськості.

Підвищення податків в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, депутати Верховної Ради ухвалили в другому читанні законопроєкт №15111‑д, який запроваджує нову систему оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи на кшталт Bolt, Uklon, Glovo, Uber та Airbnb.

Документ став одним із ключових зобов’язань України перед МВФ і пройшов друге читання 9 червня після тривалого доопрацювання та понад 3500 поданих правок.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готується новий податковий законопроєкт. Громадянам буде дозволено користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

Також повідомлялося про те, як хочуть оподатковувати віртуальні активи. Проєкт закону про оподаткування криптовалют готується до першого читання.

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Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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