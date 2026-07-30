Долар різко обвалився, а євро полетів угору: курс валют на 31 липня

НБУ опублікував офіційний курс валют на пʼятницю, 31 липня.

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Курс валют на 31 липня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

Яким буде курс долара 31 липня

Наскільки подешевшав євро

Який курс злотого встановлено на 31 липня

На п'ятницю, 31 липня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар різко полетів униз, а євро значно підсилив свої позиції. Злотий теж показує ріст відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 31 липня

На п'ятницю офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,69 гривні за долар. Таким чином долар українська валюта зміцнила свої позиції на 18 копійок порівняно з попереднім днем.

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Курс євро на 31 липня

Курс євро продемонстрував значний ріст. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 51,27 гривні за один євро, тобто гривня послабила свої позиції на 19 копійок.

Курс злотого на 31 липня

НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 31 липня порівняно з 30 липня на 9 копійок - до 11,89 гривні.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют на початку серпня - думка експерта

Курс долара та євро на початку серпня, найімовірніше, залишиться близьким до рівнів, які спостерігалися у липні, якщо ситуація на світовому ринку пального не погіршиться. Такий прогноз у коментарі УНІАН озвучив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За словами банкіра, головним фактором для валютного ринку у серпні стане вартість нафтопродуктів, адже Україна залежить від їх імпорту. Подорожчання пального може збільшити попит імпортерів на іноземну валюту.

"Саме пальне може стати головним курсовим "нервом" серпня. Усе залежатиме від ситуації на Близькому Сході, безпеки транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку та того, наскільки швидко країни ОПЕК зможуть збільшити видобуток", - зазначив експерт.

Лєсовий прогнозує, що з 27 липня до 2 серпня курс долара перебуватиме в межах 44,6-45 грн на міжбанку та 44,8-45 грн на готівковому ринку. Водночас курс євро очікується на рівні 50,8-51,5 грн на міжбанку та 51-51,5 грн у готівковому сегменті.

Курс валют - останні новини України

Нагадаємо, на четвер, 30 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар США незначно подешевшав, тоді як євро та польський злотий продемонстрували символічне зростання порівняно з попереднім днем.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що найближчим тижнем очікується затишшя для долара та євро. У прогнозі наведено інтервали 44,5-45 грн для долара і 50,5-52,5 грн для євро.

Главред раніше писав, що фінансист і економіст Сергій Фурса вважає, що курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме - наступного року або у 2028 році.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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