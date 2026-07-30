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Утворилась 10-метрова вирва: під час атаки РФ в Польщі впав та вибухнув невідомий об'єкт

Дар'я Пшеничник
30 липня 2026, 09:53
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Зранку у Тарнава-Колонії виявили великий кратер від падіння невідомого об’єкта.

Утворилась 10-метрова вирва: під час атаки РФ в Польщі впав та вибухнув невідомий об'єкт
У Польщі впав невідомий об'єкт / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео/telegram

Головне з новини:

відео дня
  • У Польщі впав і вибухнув невідомий об’єкт
  • На місці падіння виявили 10-метрову вирву
  • Через загрозу в Люблінському воєводстві лунали сирени

Світанок 30 липня в прикордонних регіонах Польщі пройшов під звуки тривожних сирен та вибухів. Масований ракетний обстріл західних областей України з боку РФ спричинив інцидент у повітряному просторі сусідньої держави - за 80 кілометрів від українського кордону впав та вибухнув невідомий військовий об'єкт. Про це повідомляють видання RMF24 і Wiadomości WP.

Хронологія подій у повітрі: підйом винищувачів F-16

Як повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, системи ППО зафіксували понад десяток російських ракет, що рухалися поблизу польського кордону.

  • 03:29 - одна з повітряних цілей підійшла на критичну відстань у 5 км до кордону Польщі, після чого розвернулася на схід.
  • 03:40 - радари виявили новий невпізнаний об’єкт, який уже перетнув кордон і рухався на захід. На його перехоплення негайно підняли винищувач F-16.
  • 03:46 - об’єкт раптово зник із радарів до того, як пілот винищувача встиг проводити візуальну ідентифікацію.

Затримати чи збити ціль не встигли, проте невдовзі військовий гелікоптер Мі-24 виявив ймовірну точку падіння.

Десятиметровий кратер та рештки металу: що знайшли на землі

Місцеві жителі Люблінського воєводства повідомляли про гучний гуркіт у небі та серію вибухів поблизу населених пунктів Туробін та Тарнава.

Приблизно о 05:00 між селами Тарнава-Колонія та Токари (близько 2 км від житлових будинків) правоохоронці виявили гігантську вирву діаметром близько 10 метрів. Навколо кратера розкидані обгорілі металеві уламки.

Наразі територію щільно оточили сили поліції, вибухотехніки, контртерористичні підрозділи та пожежники. З повітря район падіння продовжує патрулювати гелікоптер. Обставини події та тип об'єкта встановлюються.

Утворилась 10-метрова вирва: під час атаки РФ в Польщі впав та вибухнув невідомий об'єкт

Нічні сирени у Любліні

Близько 03:50 ранку за вказівкою Центру урядової безпеки Польщі через потенційну загрозу у Любліні та більшості повітів воєводства увімкнули системи оповіщення. Протягом 10 хвилин над містом лунали сирени повітряної тривоги, розбудивши тисячі містян. Вже після 04:00 тривогу було офіційно скасовано.

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Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Ракетний удар по Україні 30 липня - що відомо

Як писав Главред, в ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких летіла в напрямку Києва. Вибухи прогриміли в столиці, а також у Дніпрі, Кривому Розі, на Полтавщині та в інших регіонах.

За даними моніторів, основною метою удару окупантів був Захід України. РФ зробила ставку на велику кількість ракет - майже 50% досягли західних регіонів.

Атака була проведена у кілька хвиль, зокрема із застосуванням крилатих ракет наземного базування.

У Києві та області є руйнування, жертви та постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожого удару.

Також рано вранці 30 липня на тлі масованого обстрілу України у Львові пролунали вибухи. У місті активно працювала ППО. За попередніми даними, пошкоджено два житлові будинки. Є постраждалі.

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Про джерело: RMF24.pl

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