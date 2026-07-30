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РФ не випадково вдарила по заходу України: експерт розкрив підступний задум ворога

Інна Ковенько
30 липня 2026, 14:18
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РФ продовжує шукати нові способи прориву української протиповітряної оборони
РФ не випадково вдарила по заходу України: експерт розкрив підступний задум ворога
Масована атака РФ 30 липня – чому ворог обрав Київ і захід України / Колаж: Главред, фото: скриншот,novosti.dn.ua, ДСНС

Головне із заяв експерта:

  • РФ не випадково обрала Київ і захід України основними напрямками удару
  • Ймовірно, ворог розраховував на зосередження більшості систем ППО в столиці
  • Росія шукає нові способи перевантаження та прориву української ППО

Під час масованої атаки в ніч на 30 липня Росія невипадково обрала двома ключовими напрямками ударів Київ та західні регіони України.

Ймовірно, ворог розраховував, що Україна передислокувала більшість систем протиповітряної оборони до столиці після тривалих атак саме на Київ. Про це в коментарі УНІАН повідомив офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

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"Варто згадати, що востаннє захід України зазнавав масованих ударів ще у травні. Відтоді Росія тривалий час атакувала переважно Київ, імовірно, намагаючись змусити Україну передислокувати більшість систем ППО до столиці. Найімовірніше, у РФ вважали, що ми саме так і зробили", - сказав Храпчинський.

За словами експерта, характер цієї атаки суттєво не відрізнявся від попередніх. Окупанти намагалися перевантажити українську систему ППО дронами, після чого застосували крилаті та балістичні ракети.

Водночас жертви внаслідок ударів пов’язані, зокрема, з неточністю російських ракет та відсутністю в РФ актуальних розвідувальних даних.

Храпчинський зазначив, що низький відсоток перехоплення балістичних ракет свідчить не лише про можливу нестачу боєприпасів до систем Patriot. За його словами, проблема полягає також у недостатній кількості самих систем ППО, адже під час атаки удари завдавалися не лише по Києву, а й по інших регіонах України.

"Також варто зазначити, що РФ останнім часом суттєво модернізувала свою балістику - там додалася низка можливостей. І з огляду на те, що "Іскандер" і так був створений на базі засобу, який мав "пробивати" протиракетну оборону, зараз ці параметри вдосконалюють ще більше", - зазначив Храпчинський.

РФ не випадково вдарила по заходу України: експерт розкрив підступний задум ворога
Іскандер-М / Інфографіка: Главред

За словами Храпчинського, до цієї атаки Росія готувалася понад два тижні.

"Важливо також, що під час цієї атаки РФ застосувала менше балістичних ракет, ніж до цього заявляли різні телеграм-канали. Також їх було менше, ніж під час попередніх масованих ударів. Це вказує на те, що РФ шукає рішення, яке дозволило б їй ефективніше проривати нашу ППО, перевантажувати її та диверсифікувати атаку за рахунок застосування не лише балістичних ракет", - пояснив Храпчинський.

РФ готує новий ракетний удар - монітори

Главред писав, що російська авіація застосувала під час нічної атаки 30 липня лише невелику частину готового ракетного арсеналу, що може свідчити про підготовку нового масованого удару найближчим часом. Цього разу ціллю, найімовірніше, буде Київ, повідомляє моніторинговий канал єРадар.

"Протягом ночі було застосовано лише 9 балістичних ракет і 4 "Циркони" з понад 50 готових до застосування, що може свідчити про нову атаку вже незабаром, ціллю якої стане столиця", - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, частина ракет, випущених вночі по Києву, могла мати не бойову, а розвідувальну мету - перевірку можливостей української протиповітряної оборони.

РФ не випадково вдарила по заходу України: експерт розкрив підступний задум ворога
Звідки РФ бʼє по Україні / Інфографіка: Главред

Ракетний удар по Україні 30 липня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких летіла в напрямку Києва.

Масштаб нічного удару вийшов далеко за межі одного регіону - під обстріл потрапила майже половина країни, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під ударами опинилися Київ та Київська область, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Сумська, Вінницька, Черкаська та Івано-Франківська області.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети та 284 БПЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в передмісті Кривого Рогу російська балістична ракета влучила безпосередньо в житловий будинок, де перебувала багатодітна сім’я. У результаті прямого влучання загинули шестеро людей: дві дівчинки віком 5 і 12 років, а також четверо дорослих. За даними голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ще вісім осіб отримали травми, серед них двоє хлопчиків віком 6 і 15 років.

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Про персону: Анатолій Храпчинський

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

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