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Іран звинуватив Україну у роботі на Ізраїль: розкрита роль Кремля в конфлікті

Юрій Берендій
29 липня 2026, 20:22
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Директор Центру близькосхідних досліджень пояснив, як Кремль може використати іранську пропаганду проти України.
Іран звинуватив Україну у роботі на Ізраїль: розкрита роль Кремля в конфлікті
Іран проти України - навіщо Тегеран звинувачує Київ у службі Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: pexels, скріншот з відео

Про що сказав Семиволос

  • Логіки у претензіях Ірану немає
  • Україна діє виключно у власних інтересах

Іран просуває версію, ніби Київ виконує вказівки Тель-Авіва, і цю тезу вже готова тиражувати Москва в країнах третього світу. Про це повідомив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю Главреду.

"Я бачу тут спробу сформувати певний інформаційний наратив. Іранці вже заявили, що Україна нібито діє в інтересах Ізраїлю, і намагаються створити образ України як "слуги Ізраїлю", що виконує ізраїльські вказівки. Це пропаганда, спрямована на країни Глобального Півдня, і Росія цей наратив, безперечно, підхопить і поширюватиме", - зазначив Семиволос.

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Свою присутність у водах, віддалених від лінії фронту, Київ пояснює не симпатіями до будь-якої зі сторін близькосхідного конфлікту, а нормами міжнародного права та вже накопиченим досвідом морських операцій.

"Насправді ж усе дуже просто: ми воюємо проти Росії. Це наше законне право, бо РФ є агресором. Будь-хто, хто постачає Росії зброю або допомагає їй вести війну, є легітимною ціллю. Якщо комусь здається, що Каспійське море далеко, то це не так. Ми вже закрили для Росії Чорне та Азовське моря і можемо зробити те саме на Каспії", - наголосив експерт.

На закиди про зв'язок України з Ізраїлем Семиволос реагує різко: на його переконання, у цій версії немає жодного логічного підґрунтя, а хронологія ударів по каспійських об'єктах свідчить про протилежне.

"Логіки немає. Україна діє виключно у своїх інтересах. Можливо, іранці згадують про те, що свого часу ізраїльські дрони також завдавали ударів по їхніх портах на Каспії. Але варто пам'ятати: коли ізраїльські дрони тільки почали туди долітати, українські безпілотники вже понад рік працювали на Каспії - завдавали ударів по платформах, вишках і кораблях. Тож Ізраїль тут точно не був першим", - підсумував Семиволос.

Іранські балістичні ракети, які можуть потенційно долетіти до України
Іранські балістичні ракети, які можуть потенційно долетіти до України / Інфографіка: Главред

Погрози Ірану - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник ВМСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Україна розглядає об’єкти, задіяні у забезпеченні російських військ, як законні військові цілі. Коментуючи удари по Каспію він зазначив, що у разі отримання підтвердженої інформації розвідувальні органи можуть ініціювати відповідні дії України.

Моніторингові канали повідомили про підготовку пуску трьох балістичних ракет з Ірану по території України. Згідно з повідомленнями, йшлося про можливий запуск ракет протягом найближчих двох днів.

Андрій Сибіга заявив, що головним пріоритетом України залишається запобігання подальшій ескалації. Він наголосив, що провів відверту розмову з міністром закордонних справ Ірану і закликав утриматися від подальших дій. За його словами, всі дії України мають виключно оборонний характер і спрямовані на захист від російської агресії.

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Про персону: Ігор Семиволос

Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець.

Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень.

Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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