Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Температура знизиться з +34 до +12 градусів: як в Україні зміниться погода

Анна Косик
30 липня 2026, 18:03
google news Підпишіться
на нас в Google
Різкі коливання температури синоптики прогнозують в межах доби.
Температура знизиться з +34 до +12 градусів: як в Україні зміниться погода
Прогноз погоди в Україні 31 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Наскільки підвищиться температура повітря в Україні завтра
  • Чи слід очікувати опадів у найближчі 24 години

Погода в Україні в останній день липня буде спокійною. Під впливом антициклону, тобто області високого атмосферного тиску, та поширення теплого повітря із Західної Європи, температура повітря підвищиться.

Як повідомив Укргідрометцентр, 31 липня вдень при малохмарній погоді повітря швидко прогріватиметься і сягне +24+30 градусів, на крайньому заході очікується до +34 градусів.

відео дня

Також синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі температура знизиться до +12+17 градусів, але вдень буде вище +25 градусів.

Температура знизиться з +34 до +12 градусів: як в Україні зміниться погода
Погода в Україні 31 липня / фото: facebook.com/UkrHMC/

Погода в Києві та області 31 липня

На Київщині та в столиці у п'ятницю буде невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі знизиться до +12+17 градусів, вдень очікується +25+30 градусів.

погода в Киеве 31 июля
Погода в Києві 31 липня / фото: скріншот з meteoprog

У Києві вночі буде +15+17 градусів, вдень менш спекотно, ніж на Київщині - +27+29 градусів.

У багатьох областях України оголошено надзвичайний рівень небезпеки

В Укргідрометцентрі також попередили, що з 31 липня до 2 серпня у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській областях та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура знизиться з +34 до +12 градусів: як в Україні зміниться погода
Пожежна небезпека в Україні 31 липня / фото: facebook.com/UkrHMC/

З 1 до 2 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки також оголошено у Рівненській, Кіровоградській та Чернігівській областях.

пожарная опасность
Пожежна небезпека в Україні 1-2 серпня / фото: facebook.com/UkrHMC/

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що серпень в Україні розпочнеться сухою та практично безвітряною погодою з вітром 3–8 м/с. Вночі буде +13+18 градусів, а на крайньому півдні - до +21 градуса.

Раніше повідомлялося, що до 2 серпня в Україні переважатиме нестійка погода з дощами, однак ближче кінця поточного тижня опади відступлять, а температура повітря почне зростати.

Напередодні стало відомо, що 2 серпня в Україні продовжиться період сонячної та сухої погоди на більшій частині території країни. Температура повітря вночі становитиме +16+21 градус, вдень у північно-східних областях +24+29 градусів. На решті території спека посилиться до +31+36 градусів.

Більше новин:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Укргідрометцентр Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Температура знизиться з +34 до +12 градусів: як в Україні зміниться погода

Температура знизиться з +34 до +12 градусів: як в Україні зміниться погода

18:03Синоптик
РФ хоче залишити українців без тепла, світла та газу: наскільки складною буде зима

РФ хоче залишити українців без тепла, світла та газу: наскільки складною буде зима

17:08Аналітика
Доля п'яти дітей досі невідома: Зеленський відреагував на трагедію під Кривим Рогом

Доля п'яти дітей досі невідома: Зеленський відреагував на трагедію під Кривим Рогом

17:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

Ніякий не "попутчик": як українською правильно назвати людину, з якою по дорозі

Ніякий не "попутчик": як українською правильно назвати людину, з якою по дорозі

Жовті плями та наліт в унітазі зникнуть без зусиль - що треба засипати на ніч

Жовті плями та наліт в унітазі зникнуть без зусиль - що треба засипати на ніч

Гороскоп на завтра, 31 липня: Скорпіонам - труднощі, Козорогам - позитив

Гороскоп на завтра, 31 липня: Скорпіонам - труднощі, Козорогам - позитив

Останні новини

18:59

Заговіння на Успенський піст: що можна і не можна робити 31 липня

18:47

Закуска з баклажанів, яку з'їдять в першу чергу: рецепт за 15 хвилин

18:33

Росіяни залишаться без світла і тепла: названо катастрофічний для Кремля сценарійВідео

18:15

Як казати правильно — "завідувач" чи "завідуючий": відповідь може здивувати

18:05

Наталі Портман продемонструвала вагітний живіт на останніх термінах

Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпняМобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня
18:03

Температура знизиться з +34 до +12 градусів: як в Україні зміниться погода

17:57

Закликав до ядерного удару по Україні: СБУ оголосила підозру режисеру з РФ

17:53

Wi-Fi працюватиме в рази краще: названо топ предметів, які "вбивають" сигнал роутераВідео

17:19

Лохина завалить урожаєм: чим обов’язково підживити кущі вже зараз

Реклама
17:08

РФ хоче залишити українців без тепла, світла та газу: наскільки складною буде зима

17:00

Доля п'яти дітей досі невідома: Зеленський відреагував на трагедію під Кривим Рогом

16:43

Зірку серіалу "Паперовий дім" затримали у справі про корупцію у Туреччині

16:32

Росія вдарила по Польщі: всі деталі атаки, чому ракету не збили та як реагує світ

16:29

Гороскоп Таро для Терезів на серпень 2026: новий рівень життя, шлюб і таємні ворогиВідео

15:50

"Мені подобається": 96-річний Клінт Іствуд зізнався, що допомагає йому активно працювати

15:50

Долар різко обвалився, а євро полетів угору: курс валют на 31 липня

15:39

Хто розбагатіє та придбає житло вже в серпні 2026: гороскоп Таро на місяць

15:24

Медовий Спас 2026: що обов'язково освячують в церкві на Маковія

15:05

Шкірка помідорів більше не буде твердою: 3 помилки, через які псується врожай

14:18

РФ не випадково вдарила по заходу України: експерт розкрив підступний задум ворога

Реклама
13:41

Що спалити в печі, щоб димохід прочистився сам: вистачить лише однієї таблетки

13:08

Дивно, але геніально: чому господині почали клеїти двосторонній скотч на віникВідео

12:39

Уряд погодив податок на посилки: до чого тепер слід готуватись українцям

12:29

Жоржини вкриються новими бутонами та цвістимуть до заморозків: що треба зробити в серпні

12:24

Не кохання, а вічний конфлікт: які знаки зодіаку найгірше підходять Скорпіону

12:20

Води Дунаю відступили: на дні річки несподівано знайшли стародавнього гіганта

12:15

Гороскоп Таро на завтра, 31 липня: Овнам — час розлучатися, Тельцям — відпустити

12:08

Баклажани будуть великими і м'ясистими: городник пояснив, що потрібно зробитиВідео

12:00

Росія вбила багатодітну родину під Кривим Рогом: загинули батьки та їхні діти - що відомо

11:35

Пекельна ніч: українські зірки поділилися кадрами обстрілу

11:29

Ніяка не "резина": водіям розповіли, як українською правильно говорити про шини

11:28

Новою ціллю стане Київ: коли очікувати чергового ракетного удару РосіїФото

10:58

Китайський гороскоп на завтра, 31 липня: Драконам — мрії, а Коням — нові старти

10:52

В України з’явилися "козирі": як Зеленський піднявся в очах Трампа — The Times

10:49

Точка перезапуску: кому ретроградний вузол принесе довгоочікуваний прорив

10:21

"Чистий четвер": в понад 100 ТЦК по всій Україні проходять обшуки — ДБРФото

09:53

Утворилась 10-метрова вирва: під час атаки РФ в Польщі впав та вибухнув невідомий об'єктВідео

09:47

Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

09:34

Тодоренко поскаржилася, що не справляється з дітьми

09:27

За одну ніч РФ завдала ударів по 10 областях України, загинули люди: нові подробиціФото

Реклама
08:56

Дрони атакували два склади Wildberries у РФ: поблизу Пензи та в Сарапулі — чорний дим

08:35

РФ вдарила балістикою по передмістю Кривого Рогу: є багато загиблих, серед яких діти

07:33

Росія завдала удару по Києву та області, є загиблі та поранені: свіжі деталіФото

06:50

Окупанти обстріляли Львів ракетами: під завалами житлових будинків шукають людейФотоВідео

05:36

Гороскоп на завтра, 31 липня: Скорпіонам - труднощі, Козорогам - позитив

05:11

Ніякий не "попутчик": як українською правильно назвати людину, з якою по дорозі

04:27

Чому скрипить ламінат: експерти розповіли, як вирішити проблему без демонтажу

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

03:36

Хто позбудеться тягаря минулого та розрахується з боргами: гороскоп Таро на серпень 2026Відео

03:11

Сни з четверга на п'ятницю: чи справді вони віщі та як їх правильно тлумачити

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти