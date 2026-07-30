Температура знизиться з +34 до +12 градусів: як в Україні зміниться погода

Різкі коливання температури синоптики прогнозують в межах доби.

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Прогноз погоди в Україні 31 липня / фото: УНІАН

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Наскільки підвищиться температура повітря в Україні завтра

Чи слід очікувати опадів у найближчі 24 години

Погода в Україні в останній день липня буде спокійною. Під впливом антициклону, тобто області високого атмосферного тиску, та поширення теплого повітря із Західної Європи, температура повітря підвищиться.

Як повідомив Укргідрометцентр, 31 липня вдень при малохмарній погоді повітря швидко прогріватиметься і сягне +24+30 градусів, на крайньому заході очікується до +34 градусів.

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Також синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі температура знизиться до +12+17 градусів, але вдень буде вище +25 градусів.

Погода в Україні 31 липня / фото: facebook.com/UkrHMC/

Погода в Києві та області 31 липня

На Київщині та в столиці у п'ятницю буде невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі знизиться до +12+17 градусів, вдень очікується +25+30 градусів.

Погода в Києві 31 липня / фото: скріншот з meteoprog

У Києві вночі буде +15+17 градусів, вдень менш спекотно, ніж на Київщині - +27+29 градусів.

У багатьох областях України оголошено надзвичайний рівень небезпеки

В Укргідрометцентрі також попередили, що з 31 липня до 2 серпня у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській областях та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 31 липня / фото: facebook.com/UkrHMC/

З 1 до 2 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки також оголошено у Рівненській, Кіровоградській та Чернігівській областях.

Пожежна небезпека в Україні 1-2 серпня / фото: facebook.com/UkrHMC/

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що серпень в Україні розпочнеться сухою та практично безвітряною погодою з вітром 3–8 м/с. Вночі буде +13+18 градусів, а на крайньому півдні - до +21 градуса.

Раніше повідомлялося, що до 2 серпня в Україні переважатиме нестійка погода з дощами, однак ближче кінця поточного тижня опади відступлять, а температура повітря почне зростати.

Напередодні стало відомо, що 2 серпня в Україні продовжиться період сонячної та сухої погоди на більшій частині території країни. Температура повітря вночі становитиме +16+21 градус, вдень у північно-східних областях +24+29 градусів. На решті території спека посилиться до +31+36 градусів.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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