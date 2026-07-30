"Мені подобається": 96-річний Клінт Іствуд зізнався, що допомагає йому активно працювати

За словами Іствуда, головним джерелом його мотивації залишається бажання вчитися.

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96-річний Клінт Іствуд зізнався, що це допомагає йому активно працювати / колаж: Главред, фото: wikipedia.org

Коротко:

Протягом десятиліть своєї кар'єри Іствуд стикався як з тріумфами, так і з поразками

Артист завжди прагнув виходити за звичні рамки

Легендарний голлівудський актор Клінт Іствуд, якому нещодавно виповнилося 96 років, як і раніше, залишається активним учасником кіноіндустрії. Він розповів, що його надихає можливість постійно відкривати для себе щось нове. Про це повідомляє The Economic Times.

За словами Іствуда, головним джерелом його мотивації залишається бажання вчитися.

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"Причина, через яку я досі працюю на цьому етапі життя, полягає в тому, що мені подобається щодня дізнаватися щось нове", - зазначив актор.

Протягом десятиліть своєї кар’єри Іствуд не раз стикався як із тріумфами, так і з професійними труднощами. Однак він завжди прагнув виходити за звичні рамки, освоюючи нові напрямки й не обмежуючи себе одним амплуа. Яскравим прикладом такого підходу став його успішний перехід від акторської роботи до режисури.

Як підкреслив Іствуд, саме допитливість, прагнення до розвитку та інтерес до нових знань дозволяють йому зберігати натхнення й бажання продовжувати працювати навіть у такому поважному віці.

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Про особу: Клінт Іствуд Клінт Іствуд - американський кіноактор, кінорежисер, композитор. За даними Вікіпедії, він - лауреат п’яти нагород Американської кіноакадемії: чотирьох премій "Оскар" у номінаціях "Найкраща режисура" та "Найкращий фільм", а також премії імені Ірвінга Тальберга за продюсерський внесок у кіномистецтво. Володар Національної медалі США у галузі мистецтв (2009). Лауреат премії "Почесний "Сезар"".

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