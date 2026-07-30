Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

"Мені подобається": 96-річний Клінт Іствуд зізнався, що допомагає йому активно працювати

Віталій Кірсанов
30 липня 2026, 15:50
google news Підпишіться
на нас в Google
За словами Іствуда, головним джерелом його мотивації залишається бажання вчитися.
96-річний Клінт Іствуд зізнався, що це допомагає йому активно працювати
96-річний Клінт Іствуд зізнався, що це допомагає йому активно працювати / колаж: Главред, фото: wikipedia.org

Коротко:

  • Протягом десятиліть своєї кар'єри Іствуд стикався як з тріумфами, так і з поразками
  • Артист завжди прагнув виходити за звичні рамки

Легендарний голлівудський актор Клінт Іствуд, якому нещодавно виповнилося 96 років, як і раніше, залишається активним учасником кіноіндустрії. Він розповів, що його надихає можливість постійно відкривати для себе щось нове. Про це повідомляє The Economic Times.

За словами Іствуда, головним джерелом його мотивації залишається бажання вчитися.

відео дня

"Причина, через яку я досі працюю на цьому етапі життя, полягає в тому, що мені подобається щодня дізнаватися щось нове", - зазначив актор.

Протягом десятиліть своєї кар’єри Іствуд не раз стикався як із тріумфами, так і з професійними труднощами. Однак він завжди прагнув виходити за звичні рамки, освоюючи нові напрямки й не обмежуючи себе одним амплуа. Яскравим прикладом такого підходу став його успішний перехід від акторської роботи до режисури.

Як підкреслив Іствуд, саме допитливість, прагнення до розвитку та інтерес до нових знань дозволяють йому зберігати натхнення й бажання продовжувати працювати навіть у такому поважному віці.

Новини кіно

Раніше "Главред" повідомляв, що 63-річний культовий режисер Квентін Тарантіно зіграє одну з головних ролей у новому фільмі режисера Джеймі Адамса. У зйомках сцени беруть участь Тарантіно та 58-річна співачка Кайлі Міноуг.

У Голлівуді готують нову версію культового фільму жахів "Кошмар на вулиці В’язів". Студія Paramount Pictures придбала права на екранізацію оригінального сценарію фільму 1984 року. Судячи з усього, майбутній проєкт буде прямим ремейком картини Веса Крейвена.

Американський актор Маколей Калкін веде переговори з керівництвом Disney про повернення до ролі Кевіна Маккалістера в новому фільмі франшизи "Один вдома".

Вас також може зацікавити:

Про особу: Клінт Іствуд

Клінт Іствуд - американський кіноактор, кінорежисер, композитор. За даними Вікіпедії, він - лауреат п’яти нагород Американської кіноакадемії: чотирьох премій "Оскар" у номінаціях "Найкраща режисура" та "Найкращий фільм", а також премії імені Ірвінга Тальберга за продюсерський внесок у кіномистецтво. Володар Національної медалі США у галузі мистецтв (2009). Лауреат премії "Почесний "Сезар"".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
шоу-бізнес Клінт Іствуд новини шоу бізнесу новини кіно
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Доля п'яти дітей досі невідома: Зеленський відреагував на трагедію під Кривим Рогом

Доля п'яти дітей досі невідома: Зеленський відреагував на трагедію під Кривим Рогом

17:00Війна
Росія вдарила по Польщі: всі деталі атаки, чому ракету не збили та як реагує світ

Росія вдарила по Польщі: всі деталі атаки, чому ракету не збили та як реагує світ

16:32Аналітика
Долар різко обвалився, а євро полетів угору: курс валют на 31 липня

Долар різко обвалився, а євро полетів угору: курс валют на 31 липня

15:50Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

Ніякий не "попутчик": як українською правильно назвати людину, з якою по дорозі

Ніякий не "попутчик": як українською правильно назвати людину, з якою по дорозі

Що посіяти після картоплі: як відновити ґрунт і отримати новий урожай

Що посіяти після картоплі: як відновити ґрунт і отримати новий урожай

Що зробити, аби помідори не тріскалися в банці: прості кулінарні лайфхаки

Що зробити, аби помідори не тріскалися в банці: прості кулінарні лайфхаки

Останні новини

17:08

РФ хоче залишити українців без тепла, світла та газу: наскільки складною буде зима

17:00

Доля п'яти дітей досі невідома: Зеленський відреагував на трагедію під Кривим Рогом

16:43

Зірку серіалу "Паперовий дім" затримали у справі про корупцію у Туреччині

16:32

Росія вдарила по Польщі: всі деталі атаки, чому ракету не збили та як реагує світ

16:29

Гороскоп Таро для Терезів на серпень 2026: новий рівень життя, шлюб і таємні ворогиВідео

Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпняМобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня
15:50

"Мені подобається": 96-річний Клінт Іствуд зізнався, що допомагає йому активно працювати

15:50

Долар різко обвалився, а євро полетів угору: курс валют на 31 липня

15:39

Хто розбагатіє та придбає житло вже в серпні 2026: гороскоп Таро на місяць

15:24

Медовий Спас 2026: що обов'язково освячують в церкві на Маковія

Реклама
15:05

Шкірка помідорів більше не буде твердою: 3 помилки, через які псується врожай

14:18

РФ не випадково вдарила по заходу України: експерт розкрив підступний задум ворога

13:41

Що спалити в печі, щоб димохід прочистився сам: вистачить лише однієї таблетки

13:08

Дивно, але геніально: чому господині почали клеїти двосторонній скотч на віникВідео

12:39

Уряд погодив податок на посилки: до чого тепер слід готуватись українцям

12:29

Жоржини вкриються новими бутонами та цвістимуть до заморозків: що треба зробити в серпні

12:24

Не кохання, а вічний конфлікт: які знаки зодіаку найгірше підходять Скорпіону

12:20

Води Дунаю відступили: на дні річки несподівано знайшли стародавнього гіганта

12:15

Гороскоп Таро на завтра, 31 липня: Овнам — час розлучатися, Тельцям — відпустити

12:08

Баклажани будуть великими і м'ясистими: городник пояснив, що потрібно зробитиВідео

12:00

Росія вбила багатодітну родину під Кривим Рогом: загинули батьки та їхні діти - що відомо

Реклама
11:35

Пекельна ніч: українські зірки поділилися кадрами обстрілу

11:29

Ніяка не "резина": водіям розповіли, як українською правильно говорити про шини

11:28

Новою ціллю стане Київ: коли очікувати чергового ракетного удару РосіїФото

10:58

Китайський гороскоп на завтра, 31 липня: Драконам — мрії, а Коням — нові старти

10:52

В України з’явилися "козирі": як Зеленський піднявся в очах Трампа — The Times

10:49

Точка перезапуску: кому ретроградний вузол принесе довгоочікуваний прорив

10:21

"Чистий четвер": в понад 100 ТЦК по всій Україні проходять обшуки — ДБРФото

09:53

Утворилась 10-метрова вирва: під час атаки РФ в Польщі впав та вибухнув невідомий об'єктВідео

09:47

Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

09:34

Тодоренко поскаржилася, що не справляється з дітьми

09:27

За одну ніч РФ завдала ударів по 10 областях України, загинули люди: нові подробиціФото

08:56

Дрони атакували два склади Wildberries у РФ: поблизу Пензи та в Сарапулі — чорний дим

08:35

РФ вдарила балістикою по передмістю Кривого Рогу: є багато загиблих, серед яких діти

07:33

Росія завдала удару по Києву та області, є загиблі та поранені: свіжі деталіФото

06:50

Окупанти обстріляли Львів ракетами: під завалами житлових будинків шукають людейФотоВідео

05:36

Гороскоп на завтра, 31 липня: Скорпіонам - труднощі, Козорогам - позитив

05:11

Ніякий не "попутчик": як українською правильно назвати людину, з якою по дорозі

04:27

Чому скрипить ламінат: експерти розповіли, як вирішити проблему без демонтажу

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

03:36

Хто позбудеться тягаря минулого та розрахується з боргами: гороскоп Таро на серпень 2026Відео

Реклама
03:11

Сни з четверга на п'ятницю: чи справді вони віщі та як їх правильно тлумачити

02:10

Сяюча раковина без зайвих зусиль: простий метод, який займає менше 20 хвилинВідео

01:26

Серія потужних вибухів у Києві та великих містах: Україна під масованою атакою

01:04

Група Ту-95МС взяла курс на пускові рубежі: коли очікувати пусків ракет

29 липня, середа
23:33

Жовті плями та наліт в унітазі зникнуть без зусиль - що треба засипати на нічВідео

23:26

Труднощі залишаться позаду: 4 знаки китайського зодіаку чекає біла смуга

23:19

Справа не у призові: Федоров назвав головну проблему мобілізації

23:05

Не через Сирського: Федоров назвав справжню причину своєї відставки

22:58

Хрестоцвітна блішка зникне з капусти за 2 дні: перевірений метод без хіміїВідео

22:46

Без стерилізації та закутування: як закрити борщову заправку на зиму

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти