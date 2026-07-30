Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

За одну ніч РФ завдала ударів по 10 областях України, загинули люди: нові подробиці

Анна Ярославська
30 липня 2026, 09:27
google news Підпишіться
на нас в Google
Окупанти випустили понад 70 ракет і 280 дронів по будинках українців. Президент назвав головною причиною жертв затримки з постачанням ракет для систем ППО.
Ракетний удар по Україні 30 липня
Ракетний удар по Україні 30 липня: РФ атакувала десять областей / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Ключові тези:

  • У Радушному ракета зруйнувала житловий будинок, загинула сім’я
  • По всій Україні відомо про вісім загиблих
  • Окупанти застосували понад 70 ракет і 280 дронів

Російська балістична ракета рознесла на друзки звичайний житловий будинок у селі Радушне на Дніпропетровщині, під завалами загинули батьки та троє дітей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і розкрив подробиці нічної ворожої атаки на Україну.

"Сьогодні вночі внаслідок російського ракетного удару в Радушному на Дніпропетровщині загинули батьки та троє дітей. Ще двох дітей витягли з-під завалів живими. Звичайний житловий будинок, який рознесла на друзки балістична ракета", - написав президент.

відео дня

Одночасно рятувальні роботи тривали й у Львові, де ракета також влучила в житловий будинок. Наразі невідомий повний масштаб жертв у місті, розбирання завалів там ще не завершено.

"У Львові зараз також тривають роботи на місці влучання в будинок - розбирають завали, шукають людей. Загалом по країні на даний момент відомо про вісім загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранені, усім надають необхідну медичну допомогу. Задіяні всі необхідні служби", - повідомив Зеленський.

Росія атакувала десять областей України

Масштаб нічного удару вийшов далеко за межі одного регіону - під обстріл потрапила майже половина країни. Президент перелічив території, які постраждали від ракетно-дронового удару, а також навів дані про кількість застосованої зброї.

"Цієї ночі під ударами опинилися Київ та Київська область, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Сумська, Вінницька, Черкаська та Івано-Франківська області. Зруйновано та пошкоджено десятки звичайних будинків, цивільних підприємств, об’єктів інфраструктури. У цьому ударі було понад 70 ракет, і значна кількість - балістичні. Ще понад 280 ударних дронів", - зазначив Зеленський.

Попри масштаб атаки, українській протиповітряній обороні вдалося нейтралізувати значну частину повітряних цілей. Президент окремо підкреслив роль мобільних вогневих груп у боротьбі з крилатими ракетами.

"Понад 260 дронів вдалося знищити. Значну кількість крилатих ракет вдалося збити нашій бойовій авіації, навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет. В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, наші воїни роблять просто неймовірні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму", - підкреслив Зеленський.

За одну ніч РФ завдала ударів по 10 областях України, загинули люди: нові подробиці
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Президент закликав партнерів прискорити постачання ракет для ППО

Головним висновком із нічної трагедії Зеленський назвав брак міжнародної допомоги у захисті українського неба. Він звернувся безпосередньо до союзників, вказавши на прямий зв’язок між затримками поставок і кількістю жертв серед мирного населення.

"Цей російський терор знову доводить: захист від російської ракетної загрози є найважливішим завданням для збереження життів наших людей. І це завдання, яке не може бути лише українським, лише однієї країни. Усі партнери знають, як і чим можуть допомогти. Несвоєчасність допомоги, затримки з постачанням антибалістичних ракет - це саме такі руйнування, саме такі жертви, які, на жаль, є сьогодні", - заявив президент.

"Важливо підтримувати захист життя. Дякую всім, хто справді допомагає!" - додав Зеленський.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 30 липня (з 18:00 29 липня) армія країни-агресора РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

Основний напрямок удару - Київська та Львівська області. Також були атаковані: Дніпропетровська, Сумська, Вінницька, Полтавська, Миколаївська, Івано-Франківська області.

"Особливість масованої атаки - одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів у різних напрямках, застосування великої кількості балістики та крилатих ракет", - повідомили у ЗС ЗСУ.

Рух ракет і дронів під час атаки 30 липня 2026 року
Рух ракет і дронів під час атаки 30 липня 2026 року / t.me/mon1tor_ua

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети та 284 БПЛА різних типів:

  • 4 протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс";
  • 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400/KN-23;
  • 61 крилата ракета Х-101/"Калібр";
  • 284 ударні БПЛА типу Shahed (у тому числі реактивні), "Гербера", "Італмас", дронів-імітаторів типу "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/придушено 320 цілей – 55 ракет і 265 безпілотників різних типів:

  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/С-400/KN-23;
  • 54 крилаті ракети "Х-101"/"Калібр";
  • 265 ворожих БПЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 09:00 зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних і 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БПЛА у 20 локаціях та падіння збитих (уламки) у 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється.

Звіт Генерального штабу Збройних сил України - 30 липня 2026 року
Звіт ЗС ЗСУ - 30 липня 2026 року / t.me/kpszsu

Ракетний удар по Україні 30 липня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких летіла в напрямку Києва. Вибухи пролунали в столиці, а також у Дніпрі, Кривому Розі, на Полтавщині та в інших регіонах.

За даними моніторів, основною метою удару окупантів був Захід України. РФ зробила ставку на велику кількість ракет - майже 50% досягли західних регіонів. Атака була проведена у кілька хвиль, включаючи застосування крилатих ракет наземного базування.

У Києві та області є руйнування, жертви та постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожого удару.

  • Наслідки атаки на Київ та область 30 липня 2026
    Наслідки атаки на Київ та область 30 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ та область 30 липня 2026
    Наслідки атаки на Київ та область 30 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ та область 30 липня 2026
    Наслідки атаки на Київ та область 30 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ та область 30 липня 2026
    Наслідки атаки на Київ та область 30 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ та область 30 липня 2026
    Наслідки атаки на Київ та область 30 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ та область 30 липня 2026
    Наслідки атаки на Київ та область 30 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ та область 30 липня 2026
    Наслідки атаки на Київ та область 30 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Рано вранці 30 липня на тлі масованого обстрілу України у Львові пролунали вибухи. У місті активно працювала ППО. Пошкоджено два житлові будинки.

За останніми даними мера Садового, двоє людей у Львові вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

23 особи звернулися за медичною допомогою, 13 перебувають у лікарні. Одна людина – у важкому стані.

Пошкоджено 21 будинок, а також два дитячі садки та школу.

  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС

У передмісті Кривого Рогу російська балістична ракета влучила безпосередньо в житловий будинок, де перебувала багатодітна сім’я. У результаті прямого влучання загинули шестеро людей: дві дівчинки віком 5 і 12 років, а також четверо дорослих. За даними голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ще вісім осіб отримали травми, серед них двоє хлопчиків віком 6 і 15 років.

Інші новини:

Про персону: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва новини Львова новини України ракетний удар Кривий Ріг Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Уряд погодив податок на посилки: до чого тепер слід готуватись українцям

Уряд погодив податок на посилки: до чого тепер слід готуватись українцям

12:39Економіка
Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня

Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня

12:15Аналітика
Росія вбила багатодітну родину під Кривим Рогом: загинули батьки та їхні діти - що відомо

Росія вбила багатодітну родину під Кривим Рогом: загинули батьки та їхні діти - що відомо

12:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Магнітні бурі на 30 липня: який рівень сонячної активності очікується

Магнітні бурі на 30 липня: який рівень сонячної активності очікується

Огірки будуть плодоносити аж до заморозків: яке домашнє добриво здивує результатом

Огірки будуть плодоносити аж до заморозків: яке домашнє добриво здивує результатом

Що посіяти після картоплі: як відновити ґрунт і отримати новий урожай

Що посіяти після картоплі: як відновити ґрунт і отримати новий урожай

Китайський гороскоп на сьогодні, 30 липня: Драконам — зміни, Півням — романтика

Китайський гороскоп на сьогодні, 30 липня: Драконам — зміни, Півням — романтика

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

Останні новини

12:39

Уряд погодив податок на посилки: до чого тепер слід готуватись українцям

12:29

Жоржини вкриються новими бутонами та цвістимуть до заморозків: що треба зробити в серпні

12:24

Не кохання, а вічний конфлікт: які знаки зодіаку найгірше підходять Скорпіону

12:20

Води Дунаю відступили: на дні річки несподівано знайшли стародавнього гіганта

12:15

Гороскоп Таро на завтра, 31 липня: Овнам — час розлучатися, Тельцям — відпустити

Якщо Іран вдарить по Україні, каспійські порти можуть бути просто знищені - Ігор СемиволосЯкщо Іран вдарить по Україні, каспійські порти можуть бути просто знищені - Ігор Семиволос
12:15

Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня

12:08

Баклажани будуть великими і м'ясистими: городник пояснив, що потрібно зробитиВідео

12:00

Росія вбила багатодітну родину під Кривим Рогом: загинули батьки та їхні діти - що відомо

11:35

Пекельна ніч: українські зірки поділилися кадрами обстрілу

Реклама
11:29

Ніяка не "резина": водіям розповіли, як українською правильно говорити про шини

11:28

Новою ціллю стане Київ: коли очікувати чергового ракетного удару РосіїФото

10:58

Китайський гороскоп на завтра, 31 липня: Драконам — мрії, а Коням — нові старти

10:52

В України з’явилися "козирі": як Зеленський піднявся в очах Трампа — The Times

10:49

Точка перезапуску: кому ретроградний вузол принесе довгоочікуваний прорив

10:21

"Чистий четвер": в понад 100 ТЦК по всій Україні проходять обшуки — ДБРФото

09:53

Утворилась 10-метрова вирва: під час атаки РФ в Польщі впав та вибухнув невідомий об'єктВідео

09:47

Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

09:34

Тодоренко поскаржилася, що не справляється з дітьми

09:27

За одну ніч РФ завдала ударів по 10 областях України, загинули люди: нові подробиціФото

08:56

Дрони атакували два склади Wildberries у РФ: поблизу Пензи та в Сарапулі — чорний дим

Реклама
08:35

РФ вдарила балістикою по передмістю Кривого Рогу: є багато загиблих, серед яких діти

07:33

Росія завдала удару по Києву та області, є загиблі та поранені: свіжі деталіФото

06:50

Окупанти обстріляли Львів ракетами: під завалами житлових будинків шукають людейФотоВідео

05:36

Гороскоп на завтра, 31 липня: Скорпіонам - труднощі, Козорогам - позитив

05:11

Ніякий не "попутчик": як українською правильно назвати людину, з якою по дорозі

04:27

Чому скрипить ламінат: експерти розповіли, як вирішити проблему без демонтажу

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

03:36

Хто позбудеться тягаря минулого та розрахується з боргами: гороскоп Таро на серпень 2026Відео

03:11

Сни з четверга на п'ятницю: чи справді вони віщі та як їх правильно тлумачити

02:10

Сяюча раковина без зайвих зусиль: простий метод, який займає менше 20 хвилинВідео

01:26

Серія потужних вибухів у Києві та великих містах: Україна під масованою атакою

01:04

Група Ту-95МС взяла курс на пускові рубежі: коли очікувати пусків ракет

29 липня, середа
23:33

Жовті плями та наліт в унітазі зникнуть без зусиль - що треба засипати на нічВідео

23:26

Труднощі залишаться позаду: 4 знаки китайського зодіаку чекає біла смуга

23:19

Справа не у призові: Федоров назвав головну проблему мобілізації

23:05

Не через Сирського: Федоров назвав справжню причину своєї відставки

22:58

Хрестоцвітна блішка зникне з капусти за 2 дні: перевірений метод без хіміїВідео

22:46

Без стерилізації та закутування: як закрити борщову заправку на зиму

22:26

Загроза для всіх регіонів - Зеленський попередив про масовану атаку РФ і назвав терміни

22:23

Навіщо лити холодну воду в пельмені під час варіння: кулінарна хитрість

Реклама
22:20

Урожай томатів поб'є всі рекорди: городник назвав 5 правил, які працюють завждиВідео

21:51

Україна втратила винищувач F-16 через нештатну ситуацію - що відомо

21:46

Урожай помідорів буде в рази більшим: що треба зробити з рослиною

21:35

Секрети Таро: чому деяким людям краще утриматися від ворожіння

21:05

Кого не можна брати в куми: головні заборони та обов'язки хрещених батьків

20:57

У повітрі російські Ту-160, є загроза масованого удару: які регіони стануть ціллю

20:33

У Києві чоловік під час ВЛК вбив лікарку - деталі від ТЦК

20:22

Іран звинуватив Україну у роботі на Ізраїль: розкрита роль Кремля в конфлікті

19:49

Тест на IQ: потрібно знайти павука серед сухого листя за 20 секунд

19:42

Шкідники зникнуть з городів: городники розкрили старий народний рецептВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти