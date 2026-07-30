За одну ніч РФ завдала ударів по 10 областях України, загинули люди: нові подробиці

Окупанти випустили понад 70 ракет і 280 дронів по будинках українців. Президент назвав головною причиною жертв затримки з постачанням ракет для систем ППО.

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Ракетний удар по Україні 30 липня: РФ атакувала десять областей / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Ключові тези:

У Радушному ракета зруйнувала житловий будинок, загинула сім’я

По всій Україні відомо про вісім загиблих

Окупанти застосували понад 70 ракет і 280 дронів

Російська балістична ракета рознесла на друзки звичайний житловий будинок у селі Радушне на Дніпропетровщині, під завалами загинули батьки та троє дітей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і розкрив подробиці нічної ворожої атаки на Україну.

"Сьогодні вночі внаслідок російського ракетного удару в Радушному на Дніпропетровщині загинули батьки та троє дітей. Ще двох дітей витягли з-під завалів живими. Звичайний житловий будинок, який рознесла на друзки балістична ракета", - написав президент.

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Одночасно рятувальні роботи тривали й у Львові, де ракета також влучила в житловий будинок. Наразі невідомий повний масштаб жертв у місті, розбирання завалів там ще не завершено.

"У Львові зараз також тривають роботи на місці влучання в будинок - розбирають завали, шукають людей. Загалом по країні на даний момент відомо про вісім загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранені, усім надають необхідну медичну допомогу. Задіяні всі необхідні служби", - повідомив Зеленський.

Росія атакувала десять областей України

Масштаб нічного удару вийшов далеко за межі одного регіону - під обстріл потрапила майже половина країни. Президент перелічив території, які постраждали від ракетно-дронового удару, а також навів дані про кількість застосованої зброї.

"Цієї ночі під ударами опинилися Київ та Київська область, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Сумська, Вінницька, Черкаська та Івано-Франківська області. Зруйновано та пошкоджено десятки звичайних будинків, цивільних підприємств, об’єктів інфраструктури. У цьому ударі було понад 70 ракет, і значна кількість - балістичні. Ще понад 280 ударних дронів", - зазначив Зеленський.

Попри масштаб атаки, українській протиповітряній обороні вдалося нейтралізувати значну частину повітряних цілей. Президент окремо підкреслив роль мобільних вогневих груп у боротьбі з крилатими ракетами.

"Понад 260 дронів вдалося знищити. Значну кількість крилатих ракет вдалося збити нашій бойовій авіації, навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет. В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, наші воїни роблять просто неймовірні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму", - підкреслив Зеленський.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Президент закликав партнерів прискорити постачання ракет для ППО

Головним висновком із нічної трагедії Зеленський назвав брак міжнародної допомоги у захисті українського неба. Він звернувся безпосередньо до союзників, вказавши на прямий зв’язок між затримками поставок і кількістю жертв серед мирного населення.

"Цей російський терор знову доводить: захист від російської ракетної загрози є найважливішим завданням для збереження життів наших людей. І це завдання, яке не може бути лише українським, лише однієї країни. Усі партнери знають, як і чим можуть допомогти. Несвоєчасність допомоги, затримки з постачанням антибалістичних ракет - це саме такі руйнування, саме такі жертви, які, на жаль, є сьогодні", - заявив президент.

"Важливо підтримувати захист життя. Дякую всім, хто справді допомагає!" - додав Зеленський.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 30 липня (з 18:00 29 липня) армія країни-агресора РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

Основний напрямок удару - Київська та Львівська області. Також були атаковані: Дніпропетровська, Сумська, Вінницька, Полтавська, Миколаївська, Івано-Франківська області.

"Особливість масованої атаки - одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів у різних напрямках, застосування великої кількості балістики та крилатих ракет", - повідомили у ЗС ЗСУ.

Рух ракет і дронів під час атаки 30 липня 2026 року / t.me/mon1tor_ua

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети та 284 БПЛА різних типів:

4 протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс";

9 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400/KN-23;

61 крилата ракета Х-101/"Калібр";

284 ударні БПЛА типу Shahed (у тому числі реактивні), "Гербера", "Італмас", дронів-імітаторів типу "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/придушено 320 цілей – 55 ракет і 265 безпілотників різних типів:

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/С-400/KN-23;

54 крилаті ракети "Х-101"/"Калібр";

265 ворожих БПЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 09:00 зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних і 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БПЛА у 20 локаціях та падіння збитих (уламки) у 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється.

Звіт ЗС ЗСУ - 30 липня 2026 року / t.me/kpszsu

Ракетний удар по Україні 30 липня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких летіла в напрямку Києва. Вибухи пролунали в столиці, а також у Дніпрі, Кривому Розі, на Полтавщині та в інших регіонах.

За даними моніторів, основною метою удару окупантів був Захід України. РФ зробила ставку на велику кількість ракет - майже 50% досягли західних регіонів. Атака була проведена у кілька хвиль, включаючи застосування крилатих ракет наземного базування.

У Києві та області є руйнування, жертви та постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожого удару.

Рано вранці 30 липня на тлі масованого обстрілу України у Львові пролунали вибухи. У місті активно працювала ППО. Пошкоджено два житлові будинки.

За останніми даними мера Садового, двоє людей у Львові вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

23 особи звернулися за медичною допомогою, 13 перебувають у лікарні. Одна людина – у важкому стані.

Пошкоджено 21 будинок, а також два дитячі садки та школу.

У передмісті Кривого Рогу російська балістична ракета влучила безпосередньо в житловий будинок, де перебувала багатодітна сім’я. У результаті прямого влучання загинули шестеро людей: дві дівчинки віком 5 і 12 років, а також четверо дорослих. За даними голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ще вісім осіб отримали травми, серед них двоє хлопчиків віком 6 і 15 років.

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Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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