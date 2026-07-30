Пекельна ніч: українські зірки поділилися кадрами обстрілу

У ніч на 30 липня терористична Росія знову обстріляла Україну. Крім Києва, постраждали й інші міста України. Президент перелічив території, які постраждали від ракетно-дронового удару, а також навів дані про кількість застосованої зброї.
"Цієї ночі під ударами опинилися Київ та Київська область, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Сумська, Вінницька, Черкаська та Івано-Франківська області. Зруйновано та пошкоджено десятки звичайних будинків, цивільних підприємств, об’єктів інфраструктури. У цьому ударі було понад 70 ракет, і значна кількість – балістичні. Ще понад 280 ударних дронів", – зазначив Зеленський.
Українські зірки поділилися тим, як пережили страшну ніч.
Маша Єфросиніна
Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як ховалася зі своїм сином. "Повеселилися, і досить", - написала вона.
Дмитро Монатик
"Львів, чергова пекельна ніч для всієї України. Щирі співчуття родинам та близьким постраждалих", - написав артист.
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка та блогерка Марина Боржемська також прокоментувала обстріл з боку Росії. "Росіяни вбили Артема та Олену Воронових, які виховували 10 дітей. Артему було 47 років, Олені - 41", - написала вона.
Володимир Ярославський
"Львів, Кривий Ріг, Київ, уся Україна сьогодні. Мої співчуття всім постраждалим", - написав кулінар.
Ракетний удар по Україні 30 липня 2026 року - що відомо
Як писав Главред, у ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких летіла в напрямку Києва. Вибухи пролунали в столиці, а також у Дніпрі, Кривому Розі, на Полтавщині та в інших регіонах.
За даними моніторів, основною метою удару окупантів був Захід України. РФ зробила ставку на велику кількість ракет - майже 50% досягли західних регіонів. Атака була проведена у кілька хвиль, включаючи застосування крилатих ракет наземного базування.
У Києві та області є руйнування, жертви та постраждалі. У Держнадзвичайних ситуацій розповіли про наслідки ворожого удару.
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