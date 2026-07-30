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"Просто кайфую": Ілона Гвоздєва вперше за п'ять років відпочила з чоловіком за кордоном

Віталій Кірсанов
30 липня 2026, 19:51
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За словами Ілони, спільний відпочинок допоміг подружжю ще більше зблизитися.
Ілона Гвоздева вперше за п’ять років відпочила з чоловіком за кордоном
Ілона Гвоздева вперше за п’ять років відпочила з чоловіком за кордоном / колаж: Главред, фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Коротко:

  • Танцівниця опублікувала серію знімків і відео з морського узбережжя
  • Чоловік Гвоздевої жодного разу з початку повномасштабної війни не бачив моря

Українська хореографка Ілона Гвоздева вперше за останні п'ять років провела відпустку за кордоном разом із чоловіком Іваном Хомякуком. Заради романтичної подорожі подружжя залишило дітей вдома й вирушило на відпочинок до Болгарії.

У Instagram танцівниця опублікувала серію знімків і відео з морського узбережжя, а також розповіла, чому ця поїздка стала особливо важливою для її чоловіка.

відео дня

За словами Гвоздевої, з початку повномасштабної війни Іван жодного разу не бачив моря, тому відпустка подарувала йому безліч яскравих емоцій.

Як зазначила хореографка, її чоловік працює на об’єкті критично важливої військової інфраструктури, і можливість ненадовго відволіктися від повсякденних турбот стала для нього справжньою подією. За словами Ілони, спільний відпочинок допоміг подружжю ще більше зблизитися.

"Перша відпустка з чоловіком за п’ять років! Він не бачив моря з початку війни. Кожен день радіє, як дитина! А я просто кайфую від того, що йому добре! Іноді я думаю, за що саме його люблю? А коли дивлюся ці відео - розумію, що ні за що, а просто тому, що з ним! У ньому є те, чого мені іноді бракує. Наш дует доповнює нашу загальну картину життя і кожному додає барв, щоб ми могли сяяти разом", - поділилася Гвоздева.

Під час відпочинку подружжя не тільки насолоджується морем і сонячною погодою, а й приділяє увагу активному дозвіллю. Вони разом бігають уздовж узбережжя, тренуються, виконують гімнастичні вправи та плавають.

Ще одним приємним враженням для Гвоздевої стала атмосфера в Болгарії. Вона показала підписникам готельний номер, де по місцевому телебаченню транслювали сюжет про російські злочини в Україні.

'Просто кайфую': Ілона Гвоздєва вперше за п'ять років відпочила з чоловіком за кордоном
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

До речі, Ілона Гвоздева та Іван Хомякчук разом уже 17 років. Навесні 2025 року танцівниця повідомила, що подала на розлучення через накопичений стрес і втому, які негативно позначилися на їхніх стосунках. Втім, згодом подружжя змогло подолати кризу і вирішило зберегти сім’ю.

'Просто кайфую': Ілона Гвоздєва вперше за п'ять років відпочила з чоловіком за кордоном
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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Про особу: Ілона Гвоздева

Ілона Гвоздева стала відомою широкому загалу після участі в проектах "Танцюють усі", а потім "Танці з зірками". Вона - українська танцівниця, хореографка, а також педагогиня, повідомляє Вікіпедія. Засновниця власної танцювальної студії Gvozdeva Dance Complex.

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