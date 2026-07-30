Тодоренко поскаржилася, що не справляється з дітьми

Регіна Тодоренко зізналася, що їй важко дається виховання власних дітей.

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Регіна Тодоренко не може впоратися з дітьми / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Коротко:

Що сказала Тодоренко

Чому вона не справляється з дітьми

"Запродажна" Регіна Тодоренко, яка живе і працює в РФ, незважаючи на терористичне вторгнення в рідну Україну, не справляється зі своїми трьома синами.

Як пишуть російські пропагандисти, Тодоренко шкодує, що народила третього.

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"Завжди думала, що де двоє, там і троє дітей. Але нічого подібного! Ми ніколи не проїдемо в таксі вп’ятьох з дітьми, не поселимося в одному номері, не помістимося в купе. З народженням третього життя змінилося в геометричній прогресії. Нам потрібно розширюватися, і не тільки в коханні. Вважаю, що до материнського капіталу треба додати ще 20–30 квадратних метрів", - висловлюється малодушна телеведуча.

Регіна Тодоренко скаржиться на дітей / фото: t.me, Регіна Тодоренко

Вона також каже, що у неї кілька нянь.

"Мені потрібні няні, щоб я могла більше часу проводити з дітьми і щоб у мене була можливість хоча б поїсти. Тоді я не витрачатиму час на приготування їжі. Наші няні - справжні скарби. Я їх дуже люблю і безмежно вдячна їм", - підлещується вона.

Крім того, Тодоренко додає, що діти даються їй важко.

"Я є певною мотивацією для інших жінок, які народжують. Але мені все це дається дуже важко. Дуже хочу дівчинку", - додала вона.

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Про особу: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - телеведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Стала відомою завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар’єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

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