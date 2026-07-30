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Зірку серіалу "Паперовий дім" затримали у справі про корупцію у Туреччині

Віталій Кірсанов
30 липня 2026, 16:43
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56-річного чоловіка затримали під час антикорупційної операції
Зірку серіалу
Зірку серіалу "Паперовий будинок" затримали у справі про корупцію в Туреччині / колаж: Главред, фото: скріншот, instagram.com/erdalbeskcoglu

Коротко:

  • Широкій публіці Бешикчіоглу відомий насамперед як актор
  • Навесні 2024 року Бешикчіоглу здійснив несподіваний перехід у політику

Турецький актор Ердал Бешикчіоглу, який після завершення акторської кар'єри став мером муніципалітету Етімесгут у провінції Анкара, був затриманий у рамках розслідування щодо корупції. Про це повідомляє Associated Press.

За даними правоохоронних органів, 56-річного політика затримали під час масштабної антикорупційної операції. Слідство перевіряє можливі порушення під час проведення муніципальних тендерів у період, коли адміністрацію очолював Бешикчіоглу. Йдеться про підозри у корупційних схемах та зловживаннях під час організації закупівель.

відео дня

Ердал Бешикчіоглу представляє опозиційну Народно-республіканську партію (CHP). Посаду мера району Етімесгут він обіймає з 2024 року.

Широкій публіці Бешикчіоглу відомий насамперед як актор. Він знімався в популярних турецьких серіалах "Бехзат: Серійні злочини в Анкарі" та "Паперовий дім", які принесли йому популярність далеко за межами Туреччини.

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Про особу: Ердал Бешикчіоглу

Ердал Бешикчіоглу - турецький актор театру та кіно, режисер, а з 2024 року - політичний діяч.

Всенародну популярність у Туреччині та за її межами йому принесла головна роль жорсткого й безкомпромісного комісара поліції в культовому детективному серіалі "Бехзат Ч.: Серійні злочини в Анкарі".

Також він запам'ятався глядачам ролями у фільмах та серіалах "Берген", "Паперовий дім", "Дитинство" та "Він - легенда".

Навесні 2024 року Бешикчіоглу здійснив несподіваний перехід у політику. Він висунув свою кандидатуру від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП / CHP) і виграв місцеві вибори, ставши мером округу Етімесгут у провінції Анкара.

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