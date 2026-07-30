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Росія вбила багатодітну родину під Кривим Рогом: загинули батьки та їхні діти - що відомо

Інна Ковенько
30 липня 2026, 12:00
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Ударом по житловому будинку на Криворіжжі росіяни вбили майже всю багатодітну родину Воронових.
Росія вбила багатодітну родину під Кривим Рогом: загинули батьки та їхні діти - що відомо
Росія вбила багатодітну родину під Кривим Рогом / Колаж: Главред, фото: ДСНС, "СВОЇ. Кривий Ріг"

Головне:

  • Російська ракета влучила у житловий будинок багатодітної родини Воронових у Радушному
  • Загинули 47-річний Артем та 41-річна Олена Воронови, їхні діти та півторарічний онук
  • На місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи

У селищі Радушне Криворізького району Дніпропетровської області 30 липня внаслідок російського масованого удару загинула багатодітна родина Воронових.

Ворожа ракета влучила безпосередньо у житловий будинок, де перебували люди. Про це повідомили у Новопільській сільській раді.

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За даними Міністерства внутрішніх справ України, внаслідок прямого влучання ракети, випущеної з території Воронезької області РФ, загинули шестеро людей, серед яких троє дітей - 6-річна дівчинка та хлопці віком 11 і 17 років. Також повідомлялося про кількох зниклих безвісти.

Як повідомляє Перший міський KR, у власному будинку загинули 47-річний Артем та 41-річна Олена Воронови, які виховували 10 дітей. Російський удар також забрав життя їхніх дітей та півторарічного онука.

Серед тих, чиї тіла вже знайшли або досі шукають під завалами, - 17-річний Марк, 16-річна Домініка, 14-річна Віоріка, 13-річний Захарій, 11-річний Азарій Ілай, 9-річна Федеріка, 7-річна Емілія та маленький Артем, якому був лише 1 рік і 6 місяців. У рідних не залишилося сумнівів щодо загибелі всієї сім’ї.

31 липня у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими.

"Кривий Ріг разом із селищем Радушне. Декілька кілометрів від міста. Страшна трагедія. Від російської ракети загинуло щонайменше шестеро людей, у тому числі троє дітей. І на жаль, після проведення генетичних експертиз, можуть бути ще погані новини. Дружна, добра, віруюча родина…", - повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Ракетний удар по Україні 30 липня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких летіла в напрямку Києва.

Масштаб нічного удару вийшов далеко за межі одного регіону - під обстріл потрапила майже половина країни, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під ударами опинилися Київ та Київська область, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Сумська, Вінницька, Черкаська та Івано-Франківська області.

Зруйновано та пошкоджено десятки звичайних будинків, цивільних підприємств, об’єктів інфраструктури. У цьому ударі було понад 70 ракет, і значна кількість - балістичні. Ще понад 280 ударних дронів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в передмісті Кривого Рогу російська балістична ракета влучила безпосередньо в житловий будинок, де перебувала багатодітна сім’я. У результаті прямого влучання загинули шестеро людей: дві дівчинки віком 5 і 12 років, а також четверо дорослих. За даними голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ще вісім осіб отримали травми, серед них двоє хлопчиків віком 6 і 15 років.

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Про персону: Олександр Вілкул

Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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